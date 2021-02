Sconti imperdibili sui titoli indie tra le offerte di Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli indie a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente The Medium a soli 33,49€, rispetto ai 50€ usuali di listino. Realizzato dagli stessi autori dei precedenti horror The Blair Witch Project, Layers of Fear e Observer, Bloober Team, The Medium vi metterà nei panni di una medium dotata di abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Dovrete sfruttare queste caratteristiche per risolvere enigmi e situazioni per attraversano contemporaneamente due mondi: quello reale e quello degli spiriti.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato a Skul: The Hero Slayer, ottimo rogue-lite bidimensionale realizzato dai coreani SouthPAW Games, la cui vera particolarità risiede nella possibilità del protagonista di poter cambiare teschi e ottenere così le abilità a essi collegate. Infatti, nel titolo controllerete Skul, il reduce di una battaglia che dura sin da quando gli uomini ne hanno memoria, ma stavolta l’assalto al castello del Re dei Demoni da parte della specie umana ha avuto esiti ancora più tragici. Gli avventurieri si sono infatti alleati con l’esercito imperiale e hanno avuto la meglio sui demoni, che sono ora tutti tenuti prigionieri e in cattività, eccetto uno: Skul, per l’appunto. Spetterà dunque a lui attraversare lande e luoghi irti di pericoli al fine di arrivare nel posto in cui i suoi compagni sono segregati.

