Sconti imperdibili sui migliori giochi di novembre su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti sui migliori giochi di novembre.

Ad esempio, per soli 34,95€ potete mettere le mani sulla versione PC di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Piuttosto interessante anche The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, proposto a soli 31,94€. The Devil in Me sceglie di aderire alla sottocategoria degli slasher, con tutti i classici cliché del caso. Si capisce dunque come dal terrore (per la verità sempre delegato a spaventi improvvisi, telefonati e gratuiti) si passi adesso a un titolo che possiede di fatto una fisionomia diversa. Inizialmente esplora i territori del mistero, quasi del thriller, mentre successivamente vi metterà di fronte al classico avversario imponente, pressoché immortale e piuttosto stolido che darà la caccia al gruppo di sventurati con l’unico obiettivo di farli fuori a tutti i costi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.