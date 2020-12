Sconti fino all’80% su tanti giochi dell’Ubisoft Store

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Tom Clancy’s The Division, con sconti sino all’80%.

Partiamo proprio con The Division 2, gioco che, dal lancio, ha ricevuto diversi aggiornamenti ed espansioni, che si riflettono sulle varie edizioni attualmente disponibili. Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia.

Solitamente la versione base di The Division 2 viene proposta a 29,99€, ma oggi potrete acquistarla per soli 9,90€.

Passando alla saga degli assassini per eccellenza, oltre alla Ultimate Edition di Assassin’s Creed Valhalla, se non avete ancora giocato ad Assassin’s Creed Odyssey ed Assassin’s Creed Origins è la vostra occasione per recuperarli entrambi per un totale di 30€.

Assassin’s Creed Origins, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato anche al recentissimo Watch Dogs Legion, che potete comprare a soli 44,99, risparmiando 15 euro sul prezzo originale di listino di 59,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo.

Offerte The Game Awards su Ubisoft Store