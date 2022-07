Sconti Estivi CDKeys: offerte incredibili sui giochi più venduti!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, che propone tantissimi titoli con sconti incredibili in occasione dei suoi saldi estivi, tra cui troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento e degno di entrare nella vostra libreria digitale.

Ad esempio, tra i vari articoli potete trovare Monster Hunter Rise: Sunbreak, che potete ottenere sborsando solo 27,09€, rispetto ai consueti 38,89€ di listino. Monster Hunter Rise Sunbreak è l’espansione dell’ultimo, popolare, capitolo della saga, assolutamente imperdibile per ogni appassionato che si rispetti. Tra le novità, troviamo nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare. In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

Altro gioco piuttosto interessante, soprattutto a prezzo scontato, è The Quarry, acquistabile a soli 34,19€, rispetto ai 65,55€ di listino. Il titolo è una sorta di sequel spirituale di Until Dawn, con la volontà di tornare alle atmosfere e al gameplay tipico dell’amato videogioco uscito la scorsa generazione. The Quarry sarà un interactive drama più permissivo di altri, perché sarà sempre possibile fare un rewind per compiere delle scelte differenti nel caso l’esito non sia gradito. Death Rewind, questo il nome della meccanica di gioco, sarà disponibile solo ad una seconda partita.

Concludiamo la nostra carrellata con Gotham Knights, che potete portarvi a casa a soli 43,69€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino. Nel gioco, Bruce Wayne ha lasciato un messaggio ai suoi partner più fidati, come Robin ed il commissario Gordon, lasciando detto che si sarebbe attivato soltanto al momento della sua morte, il che indica che, nell’universo del gioco, Batman è morto. Il titolo si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offrirà un sistema di combattimento molto fluido

