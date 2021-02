Sconti ePrice: tante idee regalo per San Valentino!

Anche i videogiocatori, spesso, hanno al proprio fianco una dolce metà e, visto che si sta avvicinando il “giorno degli innamorati“, vale a dire San Valentino, il noto store online ePrice ha deciso di lanciare per l’occasione una promozione davvero interessante, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato così da offrire un dono adeguato ai gusti della vostra compagna o compagno. Accedendo a questa pagina, infatti, potrete accedere ad un vasto assortimento di articoli che spaziano dai più tecnologici smartphone, smart TV, notebook e console ad utili navigatori GPS e guide turistiche per le persone che amano viaggiare (sebbene, purtroppo, questa non sia il periodo più propizio per programmi di questo genere).

Ad esempio, se stavate pensando all’acquisto di un nuovo portatile da gaming, potreste prendere in considerazione l’MSI GF63 Thin 9SCXR-675IT, equipaggiato con un potente processore Intel Core i7-9750H (CPU esa-core da 2,6GHz in grado di raggiungere la frequenza massima di 4,5GHz), accompagnato da 8GB di RAM, 512GB di SSD e, soprattutto, una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q da 4GB. A completare la dotazione hardware troviamo un display da 15,6″ a risoluzione FullHD, molteplici porte USB per il collegamento di dispositivi esterni ed una webcam HD. Solitamente il notebook MSI GF63 Thin 9SCXR-675IT viene proposto a 1.499,99€, ma attualmente potrete portarvelo a casa a soli 1.249,99€, con uno sconto pari a 250€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su ePrice, di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle più svariate categorie tra gli sconti attivi sul portale ePrice. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione prodotti