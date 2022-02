Sconti da urlo sulla migliore tecnologia con le nuove offerte MediaWorld

La nota catena Mediaworld ha lanciato nuovamente l’imperdibile promozione “Che spettacolo la tecnologia“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi high tech a prezzi davvero convenienti! L’iniziativa durerà sino al prossimo 27 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony KE48A9, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299€, rispetto agli usuali 1.599€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

La smart TV Sony KE48A9 è equipaggiata con uno splendido pannello OLED da 48″, accompagnato dal potente processore X1 Ultimate per valorizzare al meglio le qualità del display, fornendo neri puri, picchi luminosi e immagini realistiche.

La smart TV Sony KE48A9 non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche per le orecchie. Grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio, lo schermo si occupa anche di diffondere frontalmente il suono in perfetta sintonia con le immagini mostrate.

La smart TV Sony KE48A9 è dotata di un design minimale per fornire un’immagine immersiva, con una cornice super sottile che vi farà concentrare sullo schermo e sarà in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione