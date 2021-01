Scarpe Superga a partire da 19€ su eBay!

Continua la nostra proposta relativa i saldi di gennaio 2021, con offerte sull’abbigliamento che arrivano ora da eBay e relative, per essere precisi, al brand italiano di Superga, la cui offerta di sneaker a prezzi bassi potrebbe fare la gioia di moltissimi sportivi, e non solo. Infatti, eBay sta offrendo sconti fino all’81% che il portale sta dedicando alle scarpe del brand, con prezzi così bassi da permettervi l’acquisto di un paio di scarpe di marca per appena 19 euro!

Una scelta davvero impareggiabile in cui è possibile reperire diversi prodotti a prezzi assolutamente imperdibili! Partiamo con le ottime scarpe ginnastica Superga PANATTA Tennis Sport PNA, proposte al prezzo molto conveniente di 19,99€ invece dei 79€ del prezzo base (per un risparmio reale di oltre 59€, pari al 75% sul prezzo di listino). Passiamo poi alle performanti sneaker Superga 4832-EFGLU Tennis sport LDL Basso, proposte al prezzo di 20,99€ contro i 99€ del costo base, per poi arrivare alle altrettanto splendide scarpe snaker Superga 2843-WOOLKNITTEDU Tennis sport Basso, offerte al costo di soli 22,99€ contro i 119€ del prezzo base.

Le offerte continuano con le bellissime scarpe sneaker Superga 2843-NUBUCKU Tennis sport Basso, proposte al costo di 27,99€ contro i 129€ del prezzo base, cui seguono gli stivali in gomma Superga 758-RBRNBKU Country Medio offerti a soli 32,99€ contro i 130€ del costo di listino originale. Molto comode anche le scarpe ginnastica Superga 2473-COTVELVETCORDUROYTYEDYEM Citta Medio, offerte al prezzo scontato di 32,99€ contro i 130€ del costo base.

Insomma, si tratta di diverse paia di scarpe davvero di ottimo livello, tanto per gli sportivi che per gli amanti dell’abbigliamento casual, in quelle che, in ogni caso, sono solo alcune delle numerose proposte Superga in sconto su eBay per questi saldi invernali, motivo per cui, oltre a suggerirvi alcuni acquisti imprescindibili, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili