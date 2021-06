Scarlet Nexus, tutto quello che dovete sapere

Venerdì 25 giugno sarà finalmente disponibile Scarlet Nexus, il nuovo action RPG realizzato da Bandai Namco con un sistema di combattimento molto particolare.

L’ultimo progetto di Bandai Namco farà parte di un’inversione di tendenza da parte dei tie-in videoludici, dato che Scarlet Nexus passerà dal mondo del gaming ad una serie animata e non il contrario, come è sempre accaduto di solito.

Per celebrare il lancio di questo nuovo interessante titolo, noi di SpazioGames abbiamo pensato di realizzare una guida in cui vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere su Scarlet Nexus, svelandovi ogni informazione di cui dovreste essere a conoscenza prima di buttarvi su questo nuovo gioco.

Vi ricordiamo inoltre di consultare la nostra recensione di Scarlet Nexus per scoprire ancora più nel dettaglio la nuova IP di Bandai Namco: detto questo, non ci resta che augurarvi una buona lettura!

Chi scegliere tra Yuito Sumeragi e Kasane Randall?

Tra i due protagonisti dell’avventura suggeriamo di iniziare con Yuito Sumeragi: il suo stile di combattimento è infatti basato sugli attacchi ravvicinati, il che lo rendono non solo particolarmente adatto alla natura Action RPG del titolo, ma anche studiato idealmente per la prima run del titolo.

Kasane Randall invece si concentrerà prevalentemente con gli attacchi dalla distanza ed è più leggera da utilizzare, il che potrebbe non garantire la stessa soddisfazione in termini di gameplay.

Anche la trama del titolo sembra essere studiata tenendo conto di aver iniziato proprio con Yuito: pur trattandosi di storie a specchio, in cui nella maggior parte dei casi i protagonisti sono sovrapponibili, la trama di Kasane dà la sensazione di essere più sbrigativa al fine di risolvere i buchi narrativi lasciati dalla narrazione del primo personaggio.

Quanto dura Scarlet Nexus?

In totale su Scarlet Nexus sono presenti 12 capitoli, chiamati fasi, più determinati intermezzi che troverete negli hub del gioco.

Tenendo conto di questo e della possibilità di massimizzare i Legami con i membri del vostro team, con un singolo personaggio dovreste arrivare ad impiegare circa 34 ore, che potrebbero allungarsi ulteriormente nel caso vogliate sviluppare tutti i vostri compagni.

In caso contrario, potreste riuscire a completarlo in metà del tempo, impiegando dunque un minimo di 17 ore: nel caso vogliate invece completarlo con entrambi i personaggi giocabili, aspettatevi una durata massima complessiva di circa 68-70 ore.

Cosa si fa dopo aver finito la storia?

Una volta completata la storia di Scarlet Nexus per la prima volta, sbloccherete la modalità Nuova Partita EX, la variante del New Game + di questa nuova produzione Bandai Namco.

La particolarità è che il vostro livello non rimarrà confinato al personaggio scelto inizialmente: per esempio, se avete scelto di completare la storia con Yuito Sumeragi, potrete scegliere Kasane Randall, selezionando una difficoltà diversa ma senza perdere alcun progresso.

Questa opzione potrà dunque invogliare i giocatori a fare una seconda run con un protagonista diverso, godendosi la storia da un punto di vista differente.

Scarlet Nexus è open world?

Su Scarlet Nexus troveremo un semi open world: si tratta di un mondo sandbox dalle dimensioni particolarmente estese, ma con un’esplorazione limitata.

Le ambientazioni sono infatti incredibilmente affascinanti, ma poco sfruttate a livello di gameplay: a differenza dei locali creati per la storia e per i Legami, non saremo infatti in grado di visitare gli interni.

In ogni caso, è possibile spostarsi da un luogo e l’altro della mappa utilizzando il viaggio rapido, ma salvo dialoghi e missioni secondarie poco ispirate girovagare per le città sarà molto piacevole, dato che sarà possibile trovare oggetti, soldi e dati praticamente ovunque.

Scarlet Nexus ha una modalità multiplayer coop?

Scarlet Nexus è stato disegnato come un action JRPG usufruibile esclusivamente in single player: la storia verrà vista attraverso gli occhi di un protagonista principale.

Di conseguenza, al momento non è prevista alcuna modalità cooperativa nel titolo, a differenza di quanto accaduto con Code Vein.

È possibile che Bandai Namco possa decidere di introdurla in futuro, ma non è ancora arrivato alcun annuncio in tal senso: aspettatevi dunque un’esperienza puramente per un giocatore singolo.

Scarlet Nexus ha un anime?

Scarlet Nexus è un progetto multimediale: il videogioco riceverà infatti un anime dedicato, con la prima puntata che è già stata resa disponibile sul canale YouTube di Funimation.

L’anime seguirà la storia di Kasane Randall e Yuito Sumeragi in un 2020 alternativo, in cui l’umanità è riuscita a scoprire un ormone psionico in grado di garantire delle abilità sovraumane.

L’adattamento animato di Scarlet Nexus sarà disponibile su Funimation quest’estate.

Qual è il potere SAS più forte?

Tra i tanti poteri SAS che potrete equipaggiare e migliorare su Scarlet Nexus, suggeriamo fortemente di concentrarvi sull’Elettrocinesi con Suiden.

Questa abilità è particolarmente utile per il combattimento, in quanto sarete in grado di distruggere facilmente i gusci dei nemici più forti, consentendovi dunque di infliggere una grande quantità di danni.

Come potere alternativo vi consigliamo inoltre di prendere in considerazione la Duplicazione di Kyoka: grazie a questa abilità diventerete tre personaggi in uno, garantendovi un enorme potere combattivo che distruggerà i gusci in pochi secondi.

Inoltre, se combinerete questo potere SAS con la Psicocinesi di Kasane o di Yuito, sarete in grado di fare una mossa speciale in grado di sconfiggere istantaneamente anche i nemici più impegnativi.

Come funzionano i Legami?

Su Scarlet Nexus troverete una componente da social simulation molto vicina a quella vista su Code Vein ed ispirata alla serie Persona, che vi permetterà di sviluppare i Legami con i vostri compagni di squadra.

Sviluppando i rapporti tra voi ed i vostri membri del team, sarete infatti in grado di ricevere degli utilissimi bonus in combattimento.

Non sono presenti romance, né ci sono differenze particolarmente sensibili tra il livello 5 e 6 dei Legami: per poter massimizzare un Legame dovrete spendere diverse ore per scambiare i materiali con i regali da consegnare all’interno di cutscene appositamente studiate.

Sviluppando un Legame sarete inoltre in grado di accedere ad alcuni contenuti secondari dell’avventura, andando in missione con il vostro compagno o sbloccare particolari incarichi, come uccidere una determinata quantità di nemici.

Inoltre, durante il combattimento sarete in grado di sfruttare mosse speciali collegate ai personaggi con cui avrete stabilito un Legame abbastanza forte.