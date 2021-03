Scarlet Nexus: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo mesi di attesa, finalmente recentemente Bandai Namco ha svelato la data d’uscita del suo nuovo Scarlet Nexus, titolo nel quale vi ritroverete a vestire i panni di Yuito Sumeragi, una recluta cresciuta come rampollo di una potente famiglia politica, o di Kasane Randall, esploratrice con dei poteri che si direbbero molto ambiti. Kasane è un’orfana che ha perso i genitori in un’incursione degli Estranei, creature scese dal cielo per nutrirsi di cervelli umani, quando ancora era bambina.

Adottata dalla potente famiglia Randall, diventa uno degli elementi più promettenti della FSE dopo essere stata reclutata a 12 anni. Ora è un soldato d’elite con notevoli abilità in combattimento: Kasane padroneggia la forza della psicocinesi, combinandola con la sua bravura nel lancio dei coltelli. Insieme con le sue abilità e storia, Kasane si unisce a Yuito Sumeragi come personaggio giocabile.

Scarlet Nexus avrà uno stile grafico anime ben delineato, e si distinguerà oltre che per questo anche per l’ambientazione giapponese intorno alla quale sarà incentrato. Da un punto di vista ludico, infine, possiamo aspettarci un action RPG con combattimenti melee spettacolari, che renderanno in maniera appariscente la dinamicità dell’azione.

Scarlet Nexus è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4, Windows PC e console Xbox, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 25 giugno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.