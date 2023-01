Scalebound sta per risorgere dalle ceneri? Ci sarebbero buone notizie

Scalebound è ricordato come uno dei più grandi rimpianti di Xbox, visto che l’ambizioso progetto di PlatinumGames avrebbe dovuto essere una delle esclusive più bramate per console Microsoft, salvo poi essere cancellata dal giorno alla notte.

Non seguendo il destino decisamente più fortunato di giochi come Bayonetta 3 (che potete trovare su Amazon), gli sviluppatori non hanno però mai nascosto di voler fare risorgere il progetto, prima o poi.

Lo stesso Hideki Kamiya aveva ammesso qualche mese fa di essere «totalmente serio» sul revival di Scalebound, dopo aver però chiesto scusa a Microsoft per un lavoro non all’altezza.

Dalla casa di Redmond Phil Spencer si è limitato a dire semplicemente che, per il momento, non c’è alcuna notizia da riportare circa il suo ritorno, sebbene ora potrebbero esserci novità positive: Microsoft e PlatinumGames starebbero infatti trattando il ritorno del gioco, per un insider.

Secondo quanto reso noto dall’insider Shpeshal Nick (via Game Rant), il ritorno del titolo esclusivo per Xbox One cancellato da Microsoft durante la lavorazione sarebbe molto, ma molto probabile.

Microsoft e PlatinumGames starebbero infatti contrattando il ritorno di Scalebound, anche se non è noto né il come né tantomeno il quando.

Quasi certamente, nel caso in cui il gioco dovesse “risorgere”, si tratterebbe di un titolo per Xbox Series X|S e non più per la vecchia Xbox One, piattaforma su cui il titolo era originariamente destinato.

Non è chiaro quindi se si tratterà di riavviare lo sviluppo di Scalebound o di ricominciare da zero i lavori. Non sarebbe difficile immaginare che Microsoft venda o ceda l’IP a Platinum, ma probabilmente il team giapponese preferirebbe che il colosso americano finanziasse e pubblicasse il progetto.

Se la situazione dovesse evolvere, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine: ricordiamo che alcuni mesi fa erano stati gli stessi sviluppatori a “invocare” Phil Spencer di riportare in vita il progetto.

Vero anche che, dopo il flop di Scalebound, PlatinumGames non sarebbe pronta ad arrendersi e avrebbe proposto di lavorare a una nuova esclusiva Xbox.