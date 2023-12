Scalebound è tornato di tendenza sui social... grazie a PlayStation

Scalebound è sicuramente una delle più grandi occasioni mancate di Xbox un progetto di PlatinumGames che avrebbe dovuto essere una delle esclusive più grosse per console Microsoft, salvo poi essere cancellata dal giorno alla notte.

In maniera più sfortunata rispetto a titoli come Bayonetta 3, gli sviluppatori si sono visti costretti a cestinare il gioco.

Lo stesso Hideki Kamiya aveva ammesso di essere «totalmente serio» sul revival di Scalebound, sebbene del "revival" del gioco si sono poi perse le tracce.

Ora, però, come riportato anche da GameRant, Scalebound è stranamente tornato di tendenza sui social media, cosa questa che ha fatto drizzare le antenne ai fan.

In uno strano colpo di coda, Scalebound è stato in trend su X/Twitter, anche se in realtà tutto ciò è merito di PlayStation.

Difatti, dopo che Naughty Dog ha annunciato la cancellazione di The Last of Us Multiplayer, un gioco online ambientato nell'universo di Ellie, ciò ha fatto sì che anche un altro celebre big cestinato - ossia proprio Scalebound - tornasse sulla bocca di molti, pronti a confrontare il triste destino toccato ai due giochi.

Grazie quindi alla cancellazione di The Last of Us Multiplayer, a suo modo Scalebound è tornato - sebbene per poco - di tendenza sui social media.

Ricordiamo che alcuni mesi fa erano stati gli stessi sviluppatori a “invocare” Phil Spencer di riportare in vita il progetto.

Dopo la "morte" di Scalebound, PlatinumGames non sarebbe stata pronta ad arrendersi e avrebbe proposto di lavorare a una nuova esclusiva Xbox.

Vero anche che Hideki Kamiya ha da poco detto addio a Platinum, quindi il destino del gioco sembra ancora più segnato. Kamiya ha infatti deciso di andarsene al suo team storico perché sentiva che la direzione in cui PlatinumGames stava andando era diversa dalle sue convinzioni come sviluppatore.