Samsung Week MediaWorld: sino a 250€ di sconto aggiuntivo su tantissimi prodotti!

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “Samsung Week“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tantissimi prodotti Samsung a prezzi davvero convenienti, consentendovi di avere un ulteriore sconto aggiuntivo sino a 250€! L’iniziativa durerà sino al prossimo 2 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Come riportato nei termini e condizioni dell’iniziativa, l’acquisto dovrà essere pari ad un importo minimo di € 250,00 e rientrante all’interno di una delle tre soglie di spesa di seguito

elencate:

Importo totale d’acquisto compreso tra € 250,00 e € 499,99: lo sconto immediato erogato sarà apri a € 50,00 (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 20%)

Importo totale d’acquisto compreso tra € 500,00 e € 999,99: lo sconto immediato erogato sarà pari a € 100,00 (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 20%)

Importo totale d’acquisto pari o superiore a € 1.000,00: lo sconto immediato erogato sarà pari a € 250,00 (sconto massimo del 25%)

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online AD ESCLUSIONE di: tutti i prodotti che partecipano alla promozione “LA CASA PER ME”, i prodotti incasso a marchio Samsung, il videoproiettore THE FREESTYLE, tutti i prodotti facenti parte delle promo online (SOLO PER OGGI, SOLO PER IL WEEKEND), tutti i prodotti DEMO UNITS, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite, le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Inutile dire che il catalogo è davvero vasto, quindi troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse. Ad esempio, potete acquistare lo smartphone Samsung Galaxy S21 a soli 629€, rispetto agli usuali 879€ di listino, grazie ad uno sconto aggiuntivo pari a 100€ sui 729€ già scontati.

Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S21 è animato dal potente processore octa-core Exynos 2100, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X a risoluzione 2400×1800 pixel che farà apparire i vostri contenuti nitidi e brillanti, mentre la batteria intelligente garantisce energia per tutto il giorno e oltre, con una capacità fino a 4.000 mAh. Il nuovo display e il processore ad alta efficienza energetica ne consentono una durata che va ben oltre le 24 ore, anche quando connessi al 5G.

Il reparto fotocamere vede la presenza di una fotocamera principale da 12MP per scatti definiti anche di notte, un teleobiettivo da 64MP per foto ad alta risoluzione, una ultra-angolare da 12MP e una frontale da 10MP per selfie di qualità grazie all’intelligenza artificiale.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altre offerte Mediaworld