Samsung Odyssey G5, uno dei migliori monitor gaming WQHD, oggi a soli 260€ per il Black Friday

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto il monitor gaming Samsung Odyssey G5.

Samsung Odyssey G5 è un monitor perfetto per il gaming più estremo. È dotato di un display VA curvo da 32″ a risoluzione 2.560×1440 pixel (rapporto di aspetto 16:9), HDR 10 e un refresh rate di 144 Hz per offrire le migliori prestazioni sia su PC che su console di ultima generazione.

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella dell Full HD, la risoluzione WQHD vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 ha anche un tempo di risposta di 1ms, inoltre, è perfetto per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Grazie al display panoramico con curvatura 1000R, che riempie la vostra visione periferica, vi sembrerà di stare al posto del protagonista. Infine, in virtù dell’’HDR 10, sul monitor gaming Samsung Odyssey G5 ogni scena di gioco prende vita in un caleidoscopio di colori brillanti e realistici. Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una visione fluida, priva di tearing e stuttering.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il monitor gaming Samsung Odyssey G5 a soli 259,90€, rispetto ai consueti 409€ di listino, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 36€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo eccellente!

