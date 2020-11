Samsung, le offerte su smartphone e smartwatch per la Black Friday Week

La Black Friday Week sta entrando nel vivo, in preparazione della giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti che si terrà il prossimo 27 novembre (visto che Amazon ha pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e corposa tornata di offerte disponibili da ora e fino al 30 novembre). Tutti i nostri lettori avranno quindi la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero molto interessanti.

Dopo avervi proposto dalla mezzanotte di oggi quelle che sono le principali offerte della giornata, continuiamo ora a segnalarvi altri sconti specifici, come il caso delle offerte su smartphone e smartwatch per la Black Friday Week

Prima di tutto, però, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. Basteranno quindi poch acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, come il famoso Amazon Prime Video! Un abbonamento da non perdere in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tornando agli sconti speciali su smartphone e smartwatch per la Black Friday Week su Amazon, partiamo con il Samsung Galaxy M21, proposto a un prezzo davvero molto basso di soli 179,90€ contro i 229,00€ base. Grazie alla batteria da 6.000 mAh di Galaxy M21 puoi guardare film o videochiamare senza rinunce (per via anche della Ricarica Rapida da 15 W), oltre al sorprendente display da 6,4″ di Galaxy M21 con tecnologia Super AMOLED FHD+ in grado di regalare colori naturali e contrasti elevati.

Da non perdere neppure il bellissimo ed elegante Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2, proposto a soli 169,90€ contro i 199,90 € base. Dotato di cassa in alluminio e cinturino sportivo, vanta un design minimale con un display grande, una cornice sottile e una ghiera digitale touch. Ma non solo: Galaxy Watch Active2 ti avvisa in caso di frequenze cardiache anomali troppo alte o basse ed è in grado di rilevare se si verifica una caduta grave e inviare un avviso SOS per assistenza. Poco sotto, la lista delle migliori offerte scelte per voi.

Smartphone e smartwatch in offerta

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!