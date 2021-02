Samsung Galaxy S21 Ultra scontato ulteriormente tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Tra i prodotti in sconto nella giornata odierna vi segnaliamo in modo particolare il Samsung Galaxy S21 ULTRA 5G in colorazione nera, ultimo ritrovato tecnologico della casa coreana che offre un fotocamera dal design unico ed innovativo, in grado di registrare video in 8K a 24fps, per un risultato finale di qualità cinematografica. Lo smartphone Samsung Galaxy S21 ULTRA 5G è animato al potentissimo processore Exynos 2100, accompagnato da 12GB di RAM e 128GB di memoria intera e, così come la serie Note, è stata aggiunta la compatibilità con la S-Pen, così da usare al meglio le applicazioni di note ed appunti, oltre a consentire una migliore precisione per il montaggio video. Il comparto fotocamere comprende una fotocamera frontale da 40MP per selfie perfetti, mentre sul retro trovano posto una fotocamera principale da 108MP, un’ultra-grandangolare da 12MP un teleobiettivo da 10MP. Solitamente lo smartphone Samsung Galaxy S21 ULTRA 5G viene proposto a 1.209,90€, ma oggi potrete averlo a 1.099,90€, risparmiando ben 110€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone

Offerte ancora disponibili