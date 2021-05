Samsung Galaxy Note 20 5G con uno sconto di oltre 500 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone Android.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699,99€, rispetto ai 1.208,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 509€.

Lo smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G vanta la presenza di un generoso display da 6,7″ Super AMOLED Plus a risoluzione FHD+, ideale per prendere appunti attraverso la tecnologica stylus in dotazione, di elevatissima qualità. Il comparto fotocamere vede la presenza di ben tre ottiche – con registrazione video fino a 8K.

Lo smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G è animato dal potente SoC octacore Exynos 990 in grado di raggiungere la frequenza di 2,7GHz, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, con il tutto sostenuto dalla batteria intelligente da 4300 mAh.

Infine, lo smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G è in grado di trasformarsi in un vero e proprio computer desktop, dato che, collegandolo ad un monitor esterno, sarà possibile attivare la modalità Samsung DeX e abitare un’interfaccia tutta nuova.

