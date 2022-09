Samsung Galaxy Book2 Pro 360 con uno sconto di oltre 255 euro su Amazon! Solo per oggi!

Stavate pensando di acquistare un nuovo notebook adatto per lavoro e studio a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è animato dal processore Intel Core i5-1240P, dotato di quattro core e otto thread con una frequenza di funzionamento in grado di arrivare ad un massimo di 4,40GHz, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 di SSD.

Il notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è un dispositivo estremamente leggero compatto, dotato di un display AMOLED da 15,6″ a risoluzione FullHD, che offre tutta la potenza necessaria per le applicazioni di tutti i giorni in soli 11,9mm di spessore e 1.41 Kg di peso.

La batteria integrata da 68Wh garantisce fino a 21 ore di autonomia con una singola carica, così da guardare le vostre serie preferite o preparare i vostri documenti senza avere la necessità di ricaricare il dispositivo dopo poco tempo.

Il notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 offre un’integrazione più profonda con gli altri dispositivi dell’ecosistema Samsung, fornendo la possibilità di condividere file in modo semplice e immediato dal vostro smartphone, ascoltare la vostra musica preferita dagli auricolari Galaxy Buds e controllare gli apparecchi IoT con SmartThings.

Solitamente il notebook Samsung Galaxy Book2 Pro 360 viene proposto a 1.549€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.293,36€, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di oltre 255,64€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo notebook a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.