Saldi Steam autunnali, tra giochi a meno di 10 euro, novità e cyberpunk: i nostri consigli

Questo è il solito periodo dell’anno in cui, qualunque sia l’hobby di riferimento, si viene invasi da offerte di ogni tipo. Tra Black Friday (a proposito, non perdetevi la nostra guida!), sconti delle piattaforme vari ed eventuali, ed ovviamente gli ormai puntuali Saldi Steam. In quest’occasione, per i saldi autunnali che saranno proposti dal 25 novembre all’ 1 dicembre 2020, vogliamo darvi alcuni consigli sui giochi che dovreste recuperare in quest’occasione.

Saranno consigli un po’ generici, se vogliamo, che abbiamo scelto secondo queste categorie, con cinque titoli per ognuno: i videogiochi più recenti, quelli imperdibili, i migliori sotto i dieci euro, i bundle più interessanti, le chicche da scoprire ed i migliori videogiochi per entrare nel mood di Cyberpunk 2077.

Prendete carta e penna, preparate le schermate del browser o dell’app di Steam: cominciamo con i consigli per gli acquisti!

Gli darete una possibilità con i saldi Steam?

I videogiochi recenti

Cominciamo con i consigli per gli acquisti nei saldi autunnali di Steam con i videogiochi più recenti, tutti usciti nel 2020 e proposti ai prezzi più interessanti.

Iniziamo con Hades, la sorpresa indie del 2020 che punta ai The Game Awards 2020. Un dungeon crawler con elementi rogue-like, l’ultimo grande instant classic dei Supergiant Games che si riconfermano un team di sviluppo che non sbaglia mai un colpo. Se volete scoprire perché siamo tutti in fissa con Hades, potete scaricarlo per la modica cifra di €16,79 con uno sconto del 20%, niente male considerato che è uscito giusto poco più di due mesi fa.

Tra i videogiochi recenti, approdati su PC, non possiamo non inserire Death Stranding. L’ultima, discussa, fatica di Hideo Kojima che è arrivata a sorpresa anche su Steam nel 2020, dando sfoggio per altro di tutta la sua magnificenza tecnica, oltre che narrativa. Se volete godere della versione migliore dal punto di vista tecnico dell’avventura più distopica e pioneristica degli ultimi anni, potete farla vostra a €29,99, con uno sconto del 50% dal prezzo originale.

DOOM Eternal è un’altra offerta molto interessante, perché pur essendo uscito solo a marzo del 2020, l’ultimo fps della storica saga di idSoftware fatto di violenza, adrenalina ed heavy metal è disponibile su Steam a €19,79, ovvero ben il 67% in meno del prezzo originale. Tra l’altro, se avevate già messo gli occhi sul titolo e volete fare all-in, anche la Deluxe Edition ha un prezzo interessante, ovvero €29,96.

Tra le altre offerte interessanti, al contrario dell’interesse del pubblico, c’è anche Marvel’s Avengers. Un titolo ambizioso, forse troppo, che non ha saputo reggere alle grandi mire di Crystal Dynamics con la prova del pubblico, con lacune oggettive e forse una eccessiva negatività da parte del pubblico. Ma, se avete la curiosità di provarlo e soprattutto un team di amici aspiranti Vendicatori pronto, €29,99 ci sembra un buon prezzo (il 50% in meno) per dargli una possibilità.

Chiudiamo i nostri consigli sui videogiochi Steam del 2020 con Resident Evil 3. Anche questo un gioco che ha generato un po’ di malumore tra il pubblico, con delle aspettative altissime non pienamente rispettate. Il titolo è però molto valido, nonostante tutto, e se volete recuperare l’adrenalinica lotta contro il Nemesis della nostra G.I. Jill, non possiamo non consigliarvi di farlo proprio ora che il prezzo su Steam è piazzato a €19,79, il 67% in meno dell’originale. Se non avevate giocato neanche Resident Evil 2, con €29,78 potete portarvi via il bundle con i due remake per PC.

Provatelo finalmente su PC, fidatevi.

Saldi Steam tra videogiochi imperdibili e classici

Non è facile scegliere solo cinque videogiochi che devono assolutamente entrare nella vostra libreria Steam, ma ci proviamo.

Tra questi dovrebbe esserci assolutamente Red Dead Redemption 2. Il grandioso titolo di Rockstar Games è venduto a €40,19 su Steam, che sappiamo non essere uno sconto da capogiro ma, come saprete, i titoli del publisher statunitense non sono mai eccessivamente scontati. In questo caso, al 33% di sconto, dovreste approfittarne senza troppi indugi. Occhio al vostro hard drive, perché ci vorranno 150 GB di spazio libero per installarlo.

Rimanendo nei grandi classici, soprattutto in vista di Cyberpunk 2077, vi segnaliamo l’ormai onnipresente offerta sul capolavoro di CD Projekt Red: The Witcher 3. Offerta ormai immancabile quella su The Witcher 3: Game of the Year, che nel caso ancora non abbiate recuperato, o magari vi mancano i DLC, potete acquistare a €14,99. Probabilmente chiunque stia leggendo questo articolo lo ha già giocato, ma in caso contrario sapete cosa scaricare appena arrivati a fine lettura.

Altro grande classico, che nel caso di alcuni episodi va anche nel concetto più “vintage” di classico, è Halo: The Master Chief Collection. Il pacchetto contiene Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach ed Halo 4, la storia degli shooter su console, che potete godervi su Steam per €25,99, con il 35% di sconto. Citiamo per dovere di cronaca che la collezione è presente anche su Xbox Game Pass, sia per PC che console, ma nel caso non vogliate per qualche motivo sottoscrivere l’abbonamento di Microsoft, questa è un’alternativa ottima.

Ora ci giochiamo la patata bollente, perché No Man’s Sky è una produzione su cui si potrebbe discutere per settimane e difficilmente trovare una quadra. Dopo un inizio a dir poco burrascoso adesso, con una miriade di aggiornamenti di cui alcuni clamorosi che hanno praticamente riscritto il gioco, il titolo di Hello Games è difficilmente riconoscibile dall’originale. Un’esperienza oggi abbastanza unica, che potete scoprire per €27,49 con il 50% di sconto.

Chiudiamo infine la nostra selezione delle offerte da recuperare con Control Ultimate Edition. La versione definitiva dell’ultima fatica di Remedy contiene tutti i DLC, tra cui quello attesissimo che vede il ritorno di Alan Wake. Oltre ad essere un gioco dalla narrativa solidissima ed un gameplay che cattura fin dal primo minuto, su PC è anche uno dei primi giochi a sfruttare il ray tracing in maniera ottima. Per €19,99, con il 50% di sconto, non recuperarlo è un delitto.

Avete ancora tempo per recuperare il nuovo corso di Resident Evil con i saldi Steam, prima di Village.

Videogiochi a meno di €10

Visto che i saldi di Steam sono anche l’occasione per fare degli ottimi recuperi di giochi anche datati ad un ottimo prezzo, vogliamo consigliarvi anche cinque videogiochi da comprare a meno di dieci euro.

Iniziamo con Hollow Knight, il metroidvania dei tempi moderni che è diventato già un grande classico. Con un gameplay che mette d’accordo gli amanti della sfida a là soulslike e chi apprezza l’esplorazione, pur essendo stato regalato in ogni salsa possibile su ogni piattaforma, Hollow Knight a €7,49 con il 60% di sconto è un titolo che, da videogiocatori prima che analisti, non possiamo che costringervi (amichevolmente, si intende) a comprare.

Cambiando totalmente genere vi consigliamo di tenere nella lista dei papabili anche Dishonored 2. Se non conoscete ancora il lavoro degli Arkane, questo è il titolo da cui potrete cominciare a capire il valore di questo studio talentuosissimo. Un’avventura fascinosa dal punto di vista estetico, inebriante per quanto riguarda il gameplay e le sue libertà concesse al giocatore, a €7,99 con l’80% di sconto è imperdibile.

In vista di Resident Evil Village, non possiamo non mettere nella lista dei grandi recuperi a meno di dieci euro anche Resident Evil 7. Capitolo della serie discusso per via del suo taglio netto con il passato (solo apparente, in realtà) in termini di gameplay, ma alla fine apprezzatissimo per il suo grande valore intrinseco, è importante da recuperare a €9,89 con il 67% di sconto, nel caso dobbiate aggiornarvi sul nuovo corso della saga horror più famosa di Capcom.

Di tutt’altro stampo il prossimo consiglio, ovvero Catherine Classic. Un’avventura horror-sentimentale ancora oggi inimitabile, che fra erotismo, puzzle game, dialoghi introspettivi e momenti di tensione vi farà riflettere sul vostro concetto di amore, di rapporti interpersonali, oltre che vivere una visual novel incredibile. Solo €9,99 (50% di sconto) per scoprire chi è Catherine per voi.

Chiudiamo la parte economica di questa lista con una proposta del tutto personale: Sonic Mania. Con la storia turbolenta che hanno avuto i videogiochi del porcospino blu di SEGA, soprattutto negli ultimi anni, Sonic Mania è stata una sorpresa su tutta la linea. Un capolavoro che riprende gli stilemi 2D del franchise per costruire livelli interamente nuovi che sembrano usciti contemporaneamente dagli anni ’90 e l’altroieri. Se non conoscete questo frangente dei videogiochi di Sonic, o dovete recuperarlo, €4,99 con il 75% di sconto è il prezzo che fa per voi.

In attesa della release finale di Baldur's Gate 3, giocate di ruolo con Pathfinder Kingmaker.

I bundle videoludici

I saldi di Steam sono anche la migliore occasione per fare incetta di DLC, espansioni e season pass di sorta, recuperare tutto ciò che c’è da recuperare riguardo un videogioco. Iniziamo quindi con le nostre cinque proposte per i migliori bundle dei saldi autunnali di Steam.

Iniziamo con Street Fighter V Champion Edition, che non è esattamente un bundle ma ci si avvicina moltissimo. Questa edizione del picchiaduro Capcom contiene tutti e 24 personaggi i personaggi disponibili fino alla stagione 4, ed oltre i 2000 contenuti pubblicati negli anni tra costumi, arene e tanto altro. Sono passati tanti anni ed è difficile che, se siete appassionati, non abbiate recuperato Street Fighter V, ma in caso contrario €19,99 con il 33% di sconto ci sembra un’ottima offerta.

Piccola parentesi per quello che è un vero e proprio grande classico, ed in vista di Shenmue III che magari vorrete recuperare dopo averne sentito parlare così tanto, potete recuperare Shenmue I & II per PC. Sono avventure seminali e pionieristiche per motivi narrativi e di gameplay, che oggi sono invecchiati inevitabilmente un po’ male, ma si tratta di vera e propria storia dei videogiochi che potete recuperare a €8,74 con il 75% di sconto.

Sempre per quanto riguarda i recuperi recenti, in questo caso Assassin’s Creed Valhalla, vi consigliamo Assassin’s Creed Odyssey, il penultimo capitolo del nuovo corso della saga di Ubisoft che è virata verso l’action-gdr con elementi open world. Il bundle della Ultimate Edition, con tutti i DLC disponibili, è disponibile a €28,74 con il 75% di sconto, e vi offrirà centinaia di ore di gioco nell’antica Grecia secondo Ubisoft.

Avventura di tutt’altra risma è Life is Strange 2, la cui intera stagione è disponibile a €12,76 con il 60% di sconto. Una storia, la seconda stagione del franchise di Dontnod, che ci è piaciuta moltissimo se avete seguito le nostre recensioni e che, nonostante le evidenti differenze con la precedente, ci ha dimostrato il grande talento dello studio per quanto riguarda la narrativa su temi delicati, o spesso poco esplorati. Se siete dubbiosi, il primo capitolo è anche giocabile gratuitamente.

Chiudiamo con un altro consiglio del tutto personale, dedicato a chi ha seguito le nostre dirette del format VenerD&D su Twitch sull’early access di Baldur’s Gate 3. Se avete fame di gdr con regolamente fortemente legati ad un gioco di ruolo cartaceo, potete provare Pathfinder Kingmaker, uscito su PC (e poi su console) che si ispira all’omonima avventura Alba dei Re di Pathfinder. Un CRPG abbastanza classico con qualche spunto interessante, un regolamento per gli amanti delle build, che potete recuperare nel suo Imperial Edition Bundle per €37,58 con il 33% di sconto, oppure in versione liscia a €14,99 con il 25% di sconto.

Uno dei videogiochi più incredibili, in tutti i sensi, di Suda 51.

I videogiochi che forse non conoscete

In questo frangente vi consigliamo invece cinque videogiochi passati in sordina, che forse non conoscete, o dei grandi recuperi di un’era lontana che su Steam potete recuperare a prezzo ribassato durante i saldi.

Iniziamo con Disco Elysium, che definire “chicca” è forse anche riduttivo. Un gioco di ruolo più unico che raro che parla di filosofia e grandi temi, il tutto incasellando l’avventura in una indagine nei panni di un detective che sarà destinato a diventare un eroe o un disastroso essere umano. Un videogioco impossibile da descrivere, che ha vinto premi ma paradossalmente è passato quasi in sordina, e che potete scoprire per €27,99 con il 30% di sconto.

Il secondo titolo di questa selezione di chicche da recuperare è A Way Out, che come per Disco Elysium non è esattamente sconosciuto, anzi, ma è scomparso frettolosamente dalle cronache. Ve lo consigliamo anche e soprattutto per il periodo storico attuale, visto che l’avventura dei due carcerati in fuga è giocabile solamente in co-op, anche online, quindi perfetta per condividere del tempo con un amico o parente lontano appassionato di videogiochi. Si finisce in 2-3 serate di intenso gaming, il tutto per €8,99 con il 70% di sconto.

Sbarcato su PC nel corso del 2018, mettiamo nella lista delle chicche videoludiche da recuperare anche Killer7. Titolo tra i più sconosciuti del folle maestro Goichi Suda, perché uscito su Gamecube come esclusiva temporale e poi su PlayStation 2 ma sempre fortemente bistrattato. Un gioco folle nella narrazione e nel game design, con protagonisti sette individui che rappresentano le sette personalità di un folle assassino. Perché amiamo Suda 51? Per Killer7, anche, che potete scaricare da Steam per €7,99 con il 64% di sconto.

In termini di giochi che probabilmente non conoscete, vi consigliamo di dare un’occhiata anche ad Unavowed. Un’avventura grafica vecchio stile, ma scritta con il piglio moderno dei migliori urban fantasy. Un demone ha preso possesso del corpo del protagonista, usandolo per fare un bagno di sangue a New York. Dopo il massacro, il nostro eroe entrerà negli Unavowed, un gruppo di indagatori dell’incubo con lo scopo di fermare. Un’avventura old-school che si ispira alla penna di Neil Gaiman, tra gli altri, acquistabile per €8,99 con il 40% di sconto.

L’ultimo consiglio delle chicche su Steam è un gioco che, siamo abbastanza sicuri, non conoscete. Paradise Killer è uscito il 4 settembre 2020, ed è il classico gioco da 82 di Metacritic che passa in sordina perché nel frattempo esce il finimondo. Un’avventura che mescola Persona 5, The Witness e Phoenix Wright, ambientata in un’isola ricorsiva che si ricrea ogni volta che delle divinità capricciose lo desiderano, in cui è avvenuto un omicidio i cui dettagli solo la detective Lady Love Dies può svelare. Un gioco pieno di personaggi assurdi, dall’estetica retrowave con un gameplay tra visual novel, puzzle e walking simulator. Se cercate il videogioco più particolare (Polygon l’ha definito sexy) del 2020 l’avete trovato, a €12,59 con il 25% di sconto.

Un piccolo assaggio di Night City con Shadowrun Returns.

I videogiochi per prepararsi a Cyberpunk 2077

Manca davvero poco al 10 dicembre, quando Cyberpunk 2077 sarà finalmente tra le nostre mani. Fino ad allora, per allietare il vostro palato cyberpunk, per conoscere questo genera narrativo, le sue tematiche e le suggestioni, vi consigliamo cinque videogiochi a tema da recuperare durante i saldi di Steam.

Partiamo dall’ovvietà, ovvero Deus Ex Collection per quanto riguarda le tematiche tra le più classiche del genere come il transumanesimo, il rapporto uomo macchina, e in generale il lato distopico ed inquietante della fantascienza. Il pacchetto, acquistabile per €10,60 con l’88% di sconto, contiene il leggendario Deus Ex: Game of the Year Edition, Deus Ex: Invisibile War, Deus Ex: The Fall, Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided. Per fare una scorpacciata di cyberpunk in attesa del 10 dicembre tra pallottole e cromature.

Sempre relativo a questi temi, anche se declinati in maniera più fascinosa se vogliamo, con un’estetica che spinge ulteriormente verso il fantastico, potete recuperare Transistor dagli stressi creatori del già citato Hades. Altro grandissimo lavoro dello studio che non ha bisogno di presentazioni, un GDR d’azione caratterizzato da dialoghi brillanti ed un’ambientazione fantastica, che potete recuperare a €3,86 con l’85% di sconto.

Per avere un assaggio della violenza dei cyberpunk di Night City, potete abbandonarvi all’adrenalina con Ruiner. Un brutale action shooter ambientato nel 2091, un Hotline Miami all’ennesima potenza nei panni di uno psicopatico che sfida un sistema corrotto per scoprire cosa è successo a suo fratello, una fucilata alla volta. Se di Cyberpunk 2077 vi attira il fascino della violenza, potete entrare nel mood con per €4,99 con il 75% di sconto.

Un occhio più umano al cyberpunk, quello fatto di dialoghi sui massimi sistemi, un po’ di ironia tra il dark humor e il nonsense, bar ed alcolici chimici di bassa lega ve la può dare VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. Una visual novel, per citare la descrizione di Steam, booze em’ up sulle waifu, la tecnologia e la vita post-distopica. Per entrare nel clima più umano del lavoro di CD Projekt Red, a €9,89 con il 34% di sconto.

Infine vi proponiamo quella che la cosa più vicina a Cyberpunk 2077 al momento, ovvero un gioco di ruolo cyberpunk cartaceo con una trasposizione videoludica: Shadowrun Returns. In una Seattle dove cyberpunk e fantasy si confondono, dove un drago rosso è in segreto il presidente degli Stati Uniti e la droga è fatta da magia e chimica, il titolo è un RPG tattico a turni che vi darà subito una chiara impressione di che cos’è il cyberpunk per Mike Pondsmith, e CD Projekt Red, tra sparatorie e incursioni nella realtà virtuale. Il gioco base costa €3,74 con il 75% di sconto, mentre il pacchetto completo che comprende anche le buone espansioni Dragonfall e Hong Kong è attualmente piazzato a €17,59 con il 74% di sconto.