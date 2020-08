Saldi estivi Eneba, tantissimi giochi con sconti fino all’85%

Il portale Eneba attualmente offre la possibilità di acquistare diversi interessanti titoli a prezzo scontato come parte dei suoi saldi estivi. Ve ne consigliamo alcuni, che sicuramente saranno in grado di garantirvi ore ed ore di divertimento in questo caldo mese di agosto.

Il primo che salta all’occhio è decisamente la versione Steam di Desperados III, stealth tattico, con una trama articolata, ambientato in uno spietato e selvaggio West, acquistabile a soli 19,99€ con un consistente sconto del 60%. In questo prequel dell’amato classico Desperados: Wanted Dead or Alive, John Cooper farà squadra con la sposa in fuga Kate, il losco sicario Doc McCoy, il trapper gigante Hector e Isabelle, una misteriosa donna di New Orleans. In cerca di redenzione, Cooper condurrà la sua banda per villaggi rurali, paludi e fiumi, fino ad arrivare a un emozionante duello finale degno delle vere leggende del West.

Potete portarvi a casa anche una chiave Steam di Horizon Zero Dawn Complete Edition, giunto solo recentemente su PC, a soli 28,49€, sfruttando un interessante sconto del 43%. Già disponibile da tempo per Sony Playstation 4 e realizzato da Guerrilla Games, studio responsabile della serie Killzone, Horizon Zero Dawn: Complete Edition include la gigantesca espansione The Frozen Wilds, con abilità, armi, macchine e luoghi nuovi. Il titolo vi metterà nei panni di Aloy, una giovane cacciatrice che combatter per scoprire il suo passato, svelare il suo destino e fermare una minaccia per il futuro.

Altro prodotto lanciato recentemente, ma già proposto a prezzo scontato, è F1 2020. Nuova iterazione della popolare serie F1 2020 offre la modalità “Il mio team”, nella quale dovrete trovare uno sponsor, assumere personale, scoprire piloti di talento, modificare l’auto da corsa F1 della vostra squadra e competere contro le altre squadre ufficiali di F1.

