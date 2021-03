Rule of Rose pronto a tornare su PS5? Publisher sonda il terreno

Vi ricordate di Rule of Rose, il survival horror in terza persona uscito nel 2006 su PlayStation 2?

Ebbene, dopo quasi 15 anni di distanza dall’uscita, lo storico titolo potrebbe finalmente tornare sulle console di prossima generazione.

Il publisher Onion Games ha infatti lanciato un sondaggio su Twitter, chiedendo agli utenti quale dei loro storici titoli vorrebbero rivedere presto.

Gli utenti del social media hanno una settimana di tempo per decidere quale dei videogiochi della compagnia dovrebbe essere ripubblicato sulle attuali piattaforme di gioco.

Are you desperate for Onion Games to bring CHULIP and RULE OF ROSE to new consoles?

Seriously need a physical version of DANDY DUNGEON and #moon_rpg?

LET US KNOW! 👉 https://t.co/ofwoQwTh5k

For the next 7 days, tell us what you'd like to see Onion focus on in 2021 & beyond! pic.twitter.com/iKxkpBcAam

— Onion Games (@oniongames) March 1, 2021