Rubano profili a dirigente del servizio sanitario nazionale UK per truffare i giocatori in cerca di PS5

I raggiri operati ai danni dei giocatori che cercano di portare a casa una PlayStation 5 sono da tempo sfuggiti di mano. L’ennesima dimostrazione arriva dal Regno Unito dove, racconta la BBC, qualcuno ha addirittura hackerato il profilo di una dirigente del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), in modo da ribrandizzarlo e sfruttare i suoi ignari follower per portare avanti una truffa a tema PS5.

La protagonista dello spiacevole evento è Helen Bevan, che era convinta di aver attivato l’autenticazione a due fattori su Twitter – mentre non era così. Gli hacker sono così riusciti a risalire alla sua password e si sono appropriati del profilo di lavoro, dove Bevan aveva oltre 97mila follower. Hanno anche sottratto un profilo secondario dedicato al suo gatto, considerato una piccola celebrità locale, che aveva dalla sua altri 36mila follower. Con questo ampio pubblico, gli hacker hanno modificato il nome utente, il nome e le immagini dei profili, spacciandoli per account volti a vendere o segnalare la disponibilità di PS5. Con quell’alto numero di follower, inutile dirlo, molti consumatori si sono fidati.

I truffatori cercano di approfittare dei consumatori che cercano PS5

In vista di un evento che doveva tenere a mezzo social, Bevan ha anche subito la truffa da parte di un “esperto” che millantava di aiutarla a recuperare il profilo, ma le ha sottratto £110 senza fare assolutamente nulla. «Si approfittano delle persone disperate» ha sottolineato la dirigente, invitando alla cautela gli internauti.

Per fortuna, dopo due giorni Twitter si è riappropriata dei suoi profili e li ha restituiti a Bevan: ora sono tornati alla normalità, ma tra i messaggi privati la dirigente ha trovato dozzine e dozzine di richieste di persone che chiedevano lumi su come acquistare la loro PS5.

Gli sciacalli avevano iniziato a seguire profili di veri venditori, come Walmart e Target: inoltre, postavano delle “Storie” (su Twitter si chiama Fleet) con foto di PS5 inscatolate, per convincere i follower di essere pronti a venderle. A quanto pare, si proponevano di farlo per $450 – un prezzo addirittura più basso di quello di listino, ma ricevuti i soldi non sarebbe seguita nessuna spedizione.

Cogliamo l’occasione per raccomandarvi di attivare l’autenticazione a due fattori sui vostri canali social – e anche per ricordarvi di non fidarvi di segnalazioni di misteriosi account circa nuove disponibilità dei prodotti che attendete di acquistare.