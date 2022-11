ROG Zephyrus G15, notebook gaming al top con RTX 3080, ora con uno sconto di 450€ su Amazon!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui notebook gaming e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto l’ASUS ROG Zephyrus G15.

Prima di addentrarci nell’offerta sul notebook gaming, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Il notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G15 è equipaggiato con un display a risoluzione WQHD da 15,6″ con una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz, ideale per i giochi più frenetici, e trattamento antiriflesso.

Il computer portatile ASUS ROG Zephyrus G15 è inoltre dotato di una tastiera ottimizzata per il gaming, con una corsa dei tasti di 1,7 mm, retroilluminazione, tasti funzione dedicati, N-Key rollover e un’elevata robustezza che gli consente di resistere a più di 20 milioni di pressioni.

Ad animare il notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G15 è un potente processore AMD Ryzen 9 6900HS, mentre la scheda grafica è una possente NVIDIA GeForce RTX 3080 equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevatissime e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G15 a soli 2.399€, rispetto ai consueti 2.849€ di listino, con uno sconto del 16% e un risparmio reale di 450€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottimo notebook gaming a un prezzo eccellente!

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.