Rivelate le dimensioni dei file dei giochi PS Plus Extra e Premium di novembre 2022

A novembre, come di consueto, arrivano anche nuovi videogiochi per PlayStation Plus e, nello specifico, per le line-up di Premium ed Extra.

L’abbonamento top e quello intermedio permettono di accedere a una libreria di videogiochi on demand, sempre e solo se la sottoscrizione attiva (potete rinnovarla con il credito su Amazon).

Se volete orientarvi tra i giochi disponibili trovate qui l’elenco completo di quelli Premium e invece qui quelli inclusi in Extra.

A partire dal 15 novembre arriveranno infatti alcuni grandi nomi, tra cui anche la saga di Kingdom Hearts: scopriamo ora quanto pesano i giochi in arrivo a partire dalla giornata di domani.

Come riportato da Game Rant, PlayStation Game Size su Twitter ha rivelato le dimensioni dei file dei 20 giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese.

Il sito conferma che la versione PS5 di The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition avrà bisogno di 15,196 GB di spazio, una differenza enorme rispetto alla controparte PS4 che richiede 49,277 GB.

Anche Chorus segue a ruota, visto che il gioco richiede 34,319 GB e 50,920 GB rispettivamente su PS5 e PS4. D’altra parte, entrambe le versioni di Oddworld Soulstorm Enhanced Edition richiedono circa 15 GB di memoria.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

– PS4 : 50.824 GB Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

– PS4 : 57.339 GB

– PS5 : 58.950 GB Tom Clancy’s The Division 2

– PS4 : 111.897 GB (2/4) pic.twitter.com/iTWmipkghl — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 14, 2022

What Remains of Edith Finch

– PS4 : 5.499 GB Earth Defense Force: World Brothers

– PS4 : 12.9 GB Earth Defense Force: Iron Rain

– PS4 : 19.5 GB Onee Chanbara Origin

– PS4 : 11.4 GB The Gardens Between

– PS4 : 3.227 GB

– PS5 : 740 MB (4/4) pic.twitter.com/qyDyHhqojZ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 14, 2022

Come previsto, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX è il gioco più grande del franchise e necessita di 50,103 GB di spazio su PS4.

Kingdom Hearts 3 rincorre a breve distanza con 49,746 GB, mentre Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue richiede 30,594 GB di spazio. Infine, Kingdom Hearts Melody of Memory occupa solo 6,76 GB di spazio su PS4.

Confermati per questo mese anche i classici di Ratchet & Clank, che a loro volta debutteranno il 15 novembre, solo per utenti PlayStation Plus Premium.

Lanciato lo scorso mese di giugno, PlayStation Plus non è ancora decollato e, anzi, a ora molti utenti hanno scelto di non rinnovare l’abbonamento.

Ma non solo: la mancanza di giochi PS1, PS2 e PSP nella linea di classici di PS Plus Premium continua a confondere gli abbonati.