Risparmia il 20% sui prodotti Amazon Warehouse! Usato garantito!

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

Sin dalla mezzanotte di venerdì 19 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche ed oggi vi informiamo sulla partenza di un’ulteriore promozione molto interessante!

La promozione Amazon Warehouse sarà valida sino al 29 novembre 2021 alle 23:59, quindi vi consigliamo di affrettarvi! Oltre al prezzo riportato nella pagina dei relativi prodotti, l’iniziativa vi permette di risparmiare un ulteriore 20%.

Per effettuare l’ordine deve essere utilizzata l’opzione “Aggiungi al carrello”, è necessario quindi disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata. Ricordiamo che, seppur presenti all’interno della sezione “Warehouse”, i prodotti vengono testati prima di essere messi in vendita, in modo da verificare sia le condizioni estetiche che il loro funzionamento. In seguito a questa ispezione, all’articolo viene assegnata una valutazione che può andare da “Come nuovo” ad “Accettabile” e vengono esplicitati eventuali difetti. Ovviamente, come da tradizione Amazon, il reso è sempre gratuito entro i primi 30 giorni, quindi potete acquistare l’oggetto e, nel caso non foste soddisfatti, effettuare il reso e riavere il vostro denaro.

Lo sconto del 20% è applicazioni su un prodotti selezionati di Amazon Warehouse e appartengono a brand di sicuro richiamo, tra i quali iRobot, DJI, Sony, Samsung, Jabra, Huawei, Bissell, Ecovacs, Logitech e Rowenta.

Offerte Black Friday ancora disponibili