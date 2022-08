Risparmia il 10% su Eneba grazie a questo codice!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti sui quali è possibile applicare un ulteriore 10% di sconto utilizzando il codice SUMMER in fase di checkout!

Ad esempio, per soli 15€ (applicando il coupon SUMMER) potete mettere le mani su Deathloop. Ultimo titolo di Arkane Studios, un team di sviluppo a dir poco talentuoso che negli anni ha sfornato capolavori come Dishonored e Prey, in Deathloop vestirete i panni di Colt, intrappolato in un loop temporale sulla misteriosa isola di Blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Deathloop è un progetto di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored, ma questo non significa che non sia in grado di accontentare tutti i fan delle opere Arkane. La grande libertà di interpretazione del giocatore, unita a un concept che funziona fino in fondo e a diverse chicche che gli estimatori del genere adoreranno, fanno del progetto diretto da Dinga Bakaba un intelligente esempio di come sfruttare la stessa base ma applicando un paio di idee nuove e ben implementate nel tessuto di gioco».

Piuttosto interessante anche The Quarry, proposto a soli 26,86€ (grazie al codice SUMMER). Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.