Risparmia fino a 50 euro sull’acquisto dei regali di Natale su eBay grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smartphone, smart TV, notebook, elettrodomestici, decorazioni per l’albero di Natale e molto altro usufruendo di un ulteriore sconto (oltre a quello solitamente applicato) sino a 50€.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina Codice: DIC21EDAYS

Sconto: 15%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Spesa minima richiesta: 10€

Utilizzi: 4 per ogni utente

Inizio: 6 dicembre 2021 ore 9:00

Fine: 31 novembre 2021 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare il regalo perfetto per voi stesso o i vostri amici e parenti in vista delle festività natalizie. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice DIC21EDAYS in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di quattro volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 10%.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 31 dicembre e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti alle categorie che partecipano a questa iniziativa.

Ad esempio, potete portarvi a casa l’eccellente smart TV LG NanoCell 4K 55NANO756PR a soli 499€, rispetto agli usuali 999€ di listino, applicando il coupon DIC21EDAYS. La smart TV LG NanoCell 4K 50NANO776PA è dotata di uno splendido pannello da 50″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.