Riparte la Serie A: scopri Sky Calcio a soli 33€ al mese!

È stato un 2020 davvero fuori da qualsiasi logica e previsione per gli appassionati di calcio, che hanno visto la stagione venire sospesa a causa della quarantena e poi ripresa in piena estate. Il risultato è stata una pausa tra il 2019/2020 e il 2020/2021 limitata ai minimi termini, con i campioni della Serie A che sono già pronti a tornare in campo da questo fine settimane. Come organizzarsi, allora, per seguire le partite dei nostri beniamini del pallone preferiti?

Se non avete ancora deciso a quale abbonamento affidarvi per vedere la vostra squadra del cuore, vi segnaliamo la proposta di Sky per i nuovi abbonati. Grazie alla promozione sul pacchetto Sky Calcio, infatti, potete vedere la Serie A a soli 33€ al mese, costi di attivazione già inclusi.

Questo abbonamento include il decoder Sky Q senza parabola, quindi non avrete bisogno di installare l’apposita antenna o di interventi particolari presso la vostra casa: vi basterà collegare il decoder alla TV per iniziare da subito a vedere le partita. Inoltre, è compreso anche il pacchetto base Sky TV – con trasmissioni come X-Factor – per affiancare al pallone un po’ di sano intrattenimento.

Grazie alla proposta di Sky Calcio avete accesso a sette partite su dieci alla settimana – ovviamente fino a contro-ordine, in caso ci siano nuove misure relative all’emergenza sanitaria da COVID-19. Il prezzo è valido per i primi dodici mesi di abbonamento, trascorsi i quali il costo diventerà di 43,20€ al mese per i medesimi contenuti.

Se quello che cercate, invece, è un po’ di intrattenimento perché non avete il debole per il pallone, la promozione da 19,90€ al mese è quella che fa per voi: al posto del pacchetto Sky Calcio, in questo caso viene proposto Intrattenimento plus, con serie TV, programmi per tutta la famiglia e show incentrati sullo svago.

Trovate di seguito il sito ufficiale dell’emittente, dove potete trovare le offerte per i nuovi abbonati Sky.

» Clicca qui per vedere le offerte Sky Calcio e goderti la Serie A a 33€ al mese «