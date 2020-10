Riparte la Champions League! Seguila con Now TV a soli 29,99€ al mese!

Finalmente ci siamo: è ripartita la Champions League, la più importante e prestigiosa competizione calcistica europea per squadre di club organizzata dall’associazione UEFA. Se non siete abbonati a Sky, Now TV viene in vostro soccorso per permettervi di guardare tutte le partite senza il requisito di una parabola in casa.

Il Pass Sport di Now TV, oltre alla Champions League, consente di vedere sette partite su dieci di ogni giornata della Serie A TIM, la UEFA Europa League, la Premier League con cinque partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1, il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000, lo spettacolo della NBA e molto altro. Si tratta, quindi, di un pacchetto molto completo per gli amanti delle competizioni sportive.

I vari canali Sport di Sky potranno essere visualizzati su PC (sia Windows che Mac), smartphone, tablet e in Super HD sulla vostra TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW TV Smart Stick, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o console Xbox One e Playstation 4.

A differenza di Sky, il pass Sport di NowTV si attiva automaticamente al momento dell’acquisto e si rinnoverà ogni mese al prezzo di listino. E se cambi idea puoi disdire quando vuoi, entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Gli eventi inclusi nel Pass Sport di NOW TV, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salve eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

Ricordiamo che gli eventi sportivi in Pay Per View di Sky non sono inclusi nell’offerta Sport di NOW TV e non sono acquistabili singolarmente. Infine, nel caso foste interessati ad altri contenuti, è possibile acquistare anche i Pass Cinema, Intrattenimento e Kids direttamente dalla vostra area privata del sito Now TV.

