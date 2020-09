Ricordate FarmVille? Chiuderà i battenti a fine anno

FarmVille, il gioco che ha tormentato per anni l’esistenza di milioni di utenti su Facebook, chiuderà i battenti nel 2020.

L’annuncio è arrivato dal publisher Zynga ad undici anni dal lancio del titolo, che sarà abbandonato a causa della chiusura del supporto a Flash Player.

«Dopo 11 incredibili anni dal lancio iniziale nel 2009, annunciamo ufficialmente la chiusura dell’originale gioco di FarmVille su Facebook», si legge in una nota dell’editore.

«Adobe terminerà la distribuzione e l’aggiornamento di Flash Player per tutti i browser web, e Facebook smetterà di supportare i giochi Flash sulla piattaforma completamente dopo il 31 dicembre 2020. FarmVille sarà pertanto colpito direttamente come risultato».

Mentre il gioco chiuderà il 31 dicembre, gli acquisti in-app saranno bloccati in anticipo, il 17 novembre, e per ora almeno non è noto se ci sarà una campagna di ringraziamento per quanti ci avranno investito negli anni.

Non è certo la fine del marchio, però: Zynga incoraggia i suoi fan a spostarsi su FarmVille 2: Tropic Escape, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 3, disponibile in alcuni territori dopo il soft launch su mobile del 2019.

Il titolo è stato giocato da 60 milioni di utenti nel 2009, anno di lancio, e ha avuto un picco di 80 milioni di utenti attivi ogni mese nel 2010.

Numeri importanti che forse non rendono l’idea di quanto FarmVille abbia influenzato le vite dei giovani, e dei meno giovani, nei primi anni di boom del social network di Mark Zuckerberg.