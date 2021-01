Returnal, nuovo (notevole) gameplay a sorpresa dall’esclusiva PS5

Returnal è il nuovo e promettente videogioco realizzato da Housemarque (già autori dell’ottimo Resogun) che arriverà come esclusiva PS5 nel corso dell’anno appena iniziato

Ora, il team di sviluppatori ha rilasciato alcune nuove sequenze di gioco, in occasione del terzo episodio del loro podcast dedicato (chiamato HouseCast). Trovate il video (della durata di 9 minuti circa) come di consueto nel player sottostante.

Il dev del titolo Mikael Haveri, che ha da tempo confermato la data di lancio per il prossimo mese di marzo di quest’anno sempre e solo su PS5, ha anche di recente descritto in gioco in poche – ma significative – parole: «in Returnal vi calerete nella tuta spaziale e nella mente di Selene, un’esploratrice spaziale della Astra naufragata su un pianeta ostile e intrappolata in un ciclo infernale di morte e resurrezione. La struttura roguelike del gioco, ricca di furiosi combattimenti, si mescola all’esplorazione dei complessi scenari del pianeta. Ovviamente non mancheranno tutti i tratti distintivi dei giochi Housemarque, quindi preparatevi a schivare salve di proiettili in puro stile bullet-hell.»

Da quello che è possibile capire dalle informazioni e dai filmati rilasciati sino a ora, il gioco sarà caratterizzato da un’ambientazione fantascientifica e vedrà la protagonista bloccata in un continuo loop spazio-temporale. Dal punto di vista del mero sistema di gioco, Returnal si presenta di fatto come un classico sparatutto in terza persona, con varie creature aliene oscure da fronteggiare.

Inoltre, l’uso dei grilletti di DualSense, a seconda della pressione del giocatore, permetterà di cambiare il tipo di fuoco dell’arma della protagonista, offrendo di fatto un gunplay ben più ricco e sfaccettato rispetto agli altri titoli del genere di appartenenza.

Returnal è previsto per il 19 marzo 2021 in esclusiva PS5 e sarà distribuito da Sony Interactive Entertainment.