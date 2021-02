Returnal: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

La console di nuova generazione di casa Sony, Playstation 5, è disponibile sul mercato da diverso tempo, sebbene al momento continuino ad esserci problemi di scorte, ma sicuramente il suo parco titoli si espanderà quest’anno con l’arrivo di esclusive interessanti. Una di queste è proprio Returnal, prodotto realizzato da Housemarque, software già conosciuta per prodotti come Super Stardust, Alienation, Nex Machina, Resogun e Dead Nation, che ci catapulterà in un mondo alieno dove, nei panni di un’esploratrice, dovremo vedercela con nemici pericolosi.

Returnal vedrà il giocatore anche raccogliere e gestire risorse per migliorare il proprio armamentario e le abilità, nonché sfruttare dei portali che consentiranno di passare da un mondo all’altro in maniera istantanea, grazie all’incredibile velocità di trasferimento dati garantita dall’SSD interno della console. Non solo: Returnal supporterà al meglio anche le capacità del nuovo controller DualSense, in particolare i grilletti adattivi, mentre il Tempest Engine di PS5 vi regalerà un’immersione totale all’interno degli scenari, in virtù del suo sistema per la virtualizzazione dell’audio 3D. Dal punto di vista del gameplay, Returnal è uno sparatutto in terza persona che offre frenetici sconti a fuoco ed un’azione senza tregua, ma le ampie possibilità di movimento consentiranno anche di esplorare approfonditamente gli scenari generati in modo procedurale del pianeta Atropo.

Returnal sarà lanciato il prossimo 30 aprile in esclusiva per Sony Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.