Come sarà il nuovo film Return to Silent Hill?

Cresce l’attesa per Return to Silent Hill, il terzo adattamento cinematografico dedicato all’iconica serie horror di Konami.

Stando a quanto annunciato da Cineverse, che distribuirà il film negli Stati Uniti entro la fine del 2025, la pellicola sarà una trasposizione fedele della storia di Silent Hill 2 – considerato da molti il punto più alto dell’intera saga (e che trovate su Amazon nel remake).

Il regista Christophe Gans, già autore del primo Silent Hill del 2006, torna dietro la macchina da presa, promettendo un’opera realizzata «con profondo rispetto per un capolavoro assoluto».

Anche Brandon Hill, direttore delle acquisizioni di Cineverse, ha lodato l’atmosfera del film, affermando che Gans ha «catturato nuovamente l’anima del gioco».

Il film seguirà James, interpretato da Jeremy Irvine, in un viaggio disperato alla ricerca della sua amata, richiamato a Silent Hill da una misteriosa lettera.

Al suo arrivo troverà una città irriconoscibile, deformata da forze oscure e popolata da creature familiari – tra cui Pyramid Head, svelato per la prima volta nel 2024.

Il precedente film di Gans, basato sul primo Silent Hill, fu accolto con sentimenti contrastanti, sebbene si tratta ad oggi di uno dei migliori film tratti da un videogioco.

Peggio andò al sequel Silent Hill: Revelation (2012), diretto da Michael J. Bassett, che secondo la critica ha praticamente “congelato” il franchise con un impatto disastroso.

Se c’è una storia nel panorama videoludico che merita una trasposizione fedele e rispettosa, è proprio quella di Silent Hill 2. Ma attenzione: non basta rifare la trama, serve comprendere davvero cosa rende quel gioco così unico — il dolore, il silenzio, la colpa, e la paura che nasce da dentro, non da fuori.

Gans sembra avere il cuore al posto giusto, ma questa volta non può permettersi un esercizio di stile vuoto. Silent Hill non è solo nebbia e mostri: è psicologia pura. Speriamo davvero che Return to Silent Hill non si perda nel buio di Hollywood.