Resident Evil Village, spunta qualche secondo di gameplay su PS5

Non ci sono dubbi che Resident Evil Village sia con distacco uno dei videogiochi che al momento sono tra i più attesi in assoluto dagli appassionati: il prossimo capitolo della saga horror di Capcom, infatti, porterà avanti le vicende di Ethan (e di Chris), mettendo il nostro protagonista a tu per tu con il misterioso villaggio che fa da titolo al gioco, tra creature che sembrano uscite da una narrazione folkloristica e orrori di ogni genere.

Mentre siamo in attesa di scoprire quando, di preciso, il gioco uscirà, Sony ha pubblicato un video promozionale di PlayStation 5 in cui Naomi Osaka racconta la sua prima esperienza con la console next-gen: tra le clip che passano in sovrimpressione mentre la tennista racconta le sue impressioni troviamo anche un assaggio di diversi momenti da Resident Evil Village. Se siete curiosi, potete vederlo al minuto 01:46 del video di seguito.

Come raccontato da Osaka, Village si avvarrà delle feature uniche di DualSense, proponendo vibrazioni e feedback che sposeranno quanto starete vedendo su schermo.

Per ora il gioco mantiene la generica finestra di lancio del 2021 e siamo in attesa di scoprire più dettagli: sappiamo, ad esempio, che Ethan sarebbe finito nel villaggio per volontà di Chris, ma non ci è dato sapere cosa accada in questo scenario e il perché dei suoi inquietanti abitanti. Il debutto è fissato per PC, PS5 e Xbox Series X.