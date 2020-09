Resident Evil Village, Ethan avrà una personalità più sviluppata rispetto a RE7

Il noto insider AestheticGamer, conosciuto come Dusk Golem, è tornato a parlare di Resident Evil Village, rivelando alcune interessanti informazioni inerenti al personaggio di Ethan. Infatti, come già saprete, il titolo sarà il sequel diretto di Resident Evil VII e porterà avanti le vicende di Ethan, pronto a incrociare il cammino di Chris Redfield in un villaggio che Capcom ha definito come un vero e proprio personaggio e protagonista dell’opera. Qui, avremo a che fare con alcuni elementi nuovi per la saga, tra streghe, lupi mannari e folklore, finendo immersi in un clima di terrore da giocare tutto in soggettiva.

Rispetto al precedente capitolo, in Resident Evil Village Ethan avrà una personalità maggiormente sviluppata e capiremo meglio la sua psiche, anche quando sarà vittima di allucinazioni. Inoltre, vedremo come interagirà con altri abitanti del villaggio, che inizialmente si comporteranno in maniera diffidente in quanto si tratterà di un forestiero arrivato dalla città e che non capisce le usanze del luogo.

(2/4) she wasn't herself, & Ethan wasn't going to talk it out with a bunch of psycho killers trying to kill him. In RE8, they not only went into it with giving Ethan a lot more presence, there's a lot more happening alternatively Ethan is directly involved in, there's more NPCs — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 8, 2020

(4/4)has to deal with people not trusting him as an outsider, pointing guns at him & dealing with crazy beliefs the locals have he isn't buying, all while trying to escape with others, & people dying & turning mad all around him. Ethan being a more compelling lead plays into this — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 8, 2020

Ricordiamo che Resident Evil Village è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 5, Microsoft Xbox Series X e Windows PC e la sua uscita è prevista per il 2021. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata.

Il titolo sarà uno dei protagonisti del prossimo Tokyo Game Show 2020 Online, quindi ci attendiamo nuove informazioni in arrivo a fine mese.