Resident Evil Village: gli inviti all’accesso anticipato sono una truffa

Capcom ha avvertito i fan che alcune mail ricevute in queste ore da alcuni utenti – e che assicurerebbero l’accesso anticipato a Resident Evil Village – sono una vera e propria truffa.

Il publisher ha infatti comunicato che chiunque riceva tale mail deve eliminare il messaggio, visto e considerato che con molta probabilità i tratta di un tentativo di phishing da parte di terzi malintenzionati.

Eco la comunicazione ufficiale diramata da Capcom (via VGC):

Stiamo inviando questo messaggio perché siamo stati informati del fatto che attualmente circolano mail che fingono di contener inviti all’accesso anticipato di Resident Evil Village. L’indirizzo del mittente viene visualizzato come “no-reply (at) capcom (dot) com.

E ancora: «Vogliamo informarti che questi messaggi non provengono da Capcom e sembrano essere tentativi di phishing da parte di una terza parte non autorizzata. Se hai ricevuto un messaggio di questo tipo, non scaricare alcun file o tanto meno rispondere al mittente, ed elimina immediatamente il messaggio.»

Capcom ha dichiarato che una violazione dei dati personali subita alla fine dello scorso anno ha potenzialmente compromesso 390mila persone. La società ha infatti denunciato che a novembre 2020 è stata vittima di un attacco ransomware, che ha portato al furto di centinaia di migliaia di dati personali dai suoi server, inclusi i nomi e gli indirizzi di clienti ed ex dipendenti.

Non è l’unico grattacapo di queste ore per la Casa di Mega Man: il Business Journal ha infatti rivelato che Capcom sarebbe finita sotto inchiesta a causa di presunti episodi di crunch “forzato”.

Il prossimo titolo del publisher giapponese sarà in ogni caso Resident Evil Village, la cui uscita è sempre prevista per il 7 maggio 2021 su console PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, oltre che su piattaforma PC.