Resident Evil Village a meno di 35 euro e altre incredibili offerte su CDKeys!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, con tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare, tra cui troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento e degno di entrare nella vostra libreria digitale. Ad esempio, tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato potete trovare Resident Evil Village, proposto a soli 31,89€, rispetto ai 58,99€ usuali di listino, ultimo capitolo della celeberrima serie horror Capcom ambientato in un misterioso villaggio.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. La riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l’ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l’enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie».

Molto interessante anche Mass Effect Legendary Edition, proposto a soli 32,99€, raccolta che comprende tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, ovviamente tutto rimasterizato ed ottimizzato per offrire un balzo in avanti consistente rispetto alle edizioni originali per rendere al meglio a risoluzione 4K.

