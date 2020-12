Resident Evil, tante novità per la saga (a partire da un nuovo sito)

Era il 1996 quando il primo Resident Evil faceva ufficialmente il suo debutto, il che significa che il 2021 sarà il momento in cui la serie Capcom celebrerà il venticinquesimo compleanno della sua saga più famosa.

Per prepararsi all’occorrenza, la compagnia giapponese ha messo le mani avanti, anticipando che possiamo aspettarci tantissime novità – probabilmente legate proprio a questa ricorrenza, ma non solo, considerando che il prossimo anno arriverà anche Resident Evil Village.

Resident Evil 3 Remake, uscito nel 2020

La prima, che debutterà subito all’inizio del 2021, è il nuovo sito ufficiale dedicato alla saga, che raccoglierà al suo interno tutte le informazioni, le iniziative e i materiali che precedentemente erano suddivisi in siti web differenti.

Come spiegato da Capcom:

Il Resident Evil Portal sarà la risorsa primaria per le ultime informazioni sulla serie Resident Evil. È un posto dove i giocatori potranno condividere le loro statistiche con gli altri in tutto il mondo, un soverchiante spazio pieno di contenuti per neofiti e veterani. Il sito sarà il posto dove dovranno trovarsi coloro che non vedono l’ora di avere nuovo divertimento con Resident Evil!

Secondo Capcom il sito informerà, divertirà e permetterà alle persone di rimanere collegate tra di loro, nonostante la nuova realtà a cui il 2020 sta provando ad abituarci e nonostante i chilometri che distanziano un fan dall’altro. Potete visitare l’annuncio a questo link, in attesa che venga pubblicato il rinnovato portale.

Resident Evil Village, atteso per il 2021

A questo punto rimaniamo in attesa di novità significative anche e soprattutto su Resident Evil Village, ottavo episodio principale del franchise, che è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X proprio per il prossimo (imminente) anno, in una data ancora da fissare. Il gioco, che riprenderà i fatti di Resident Evil VII, vi metterà ancora nei panni di Ethan, facendovi questa volta misurare con un inquietante e sperduto villaggio che dà titolo all’opera.

Vi ricordiamo anche che, nei giorni scorsi, il gioco è stato protagonista di un leak imponente, quindi state attenti ai social che frequentate per evitare spoiler di qualsiasi tipo.