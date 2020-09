Resident Evil: Infinite Darkness, una cosplayer accusa Netflix di plagio

Domenica scorsa, Capcom e Netflix hanno annunciato di essere al lavoro su Resident Evil: Infinite Darkness una serie ad episodi realizzata interamente in computer grafica ch verrà lanciata nel 2021 sul catalogo streaming del colosso di intrattenimento.

Lo show – che a quanto pare sarà incluso nella storyline principale della saga di videogiochi nata nel 1996 dal game director Shinji Mikami – è realizzato da Capcom, TMS Entertainment e Marza Animation Planet.

Ora, però, sul web è scoppiato un presunto caso di plagio ai danni della serie. La cosplayer cinese nota come “rissoft344” ha infatti puntato il dito verso il reparto marketing di Netflix, reo di aver “rubato” la sua immagine per la promozione di Infinite Darkness.

La ragazza aveva infatti realizzato un cosplay della protagonista Claire Redfield, in tutto e per tutto simile a un’immagine promozionale usata da Netflix. Non è chiaro se la giovane deciderà di citare in giudizio il colosso dello streaming, ma è pur vero che la somiglianza è senza dubbio impressionante.

La cosplayer rissoft344 nei panni di Claire.

L'artwork originale della serie TV (foto via Reddit).

Resident Evil: Infinite Darkness ha come personaggi principali Leon S. Kennedy e Claire Redfield, ovvero gli stessi protagonisti di Resident Evil 2, e sarà realizzata usando lo stesso stile in CGI di Resident Evil: Vendetta, il film diretto da Takanori Tsujimoto e uscito nel 2017.

Ma non solo: stando alle poche informazioni rilasciate, Infinite Darkness sembra essere un progetto originale totalmente slegato dalla serie live-action Netflix basata sul franchise di Biohazard, la quale dovrebbe raccontare le vicende delle due figlie di Albert Wesker.

L’uscita della serie in CGI basata sulla saga di videogiochi horror targata Capcom è attesa nel 2021.

Ricordiamo anche che Resident Evil Village è previsto in uscita per il 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e potrebbe arrivare forse anche su PS4 e Xbox One.