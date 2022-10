Resident Evil guarda al passato e vi offre i personaggi «spigolosi» originali

Nel 2015, Capcom ha pubblicato una rimasterizzazione HD del remake di Resident Evil uscito originariamente su Nintendo GameCube. Ora, un fan ha rilasciato una mod che rende i personaggi simili alle versioni classiche del 1996.

Il successo di Resident Evil Village, che tornerà presto nella Gold Edition (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) ha fatto sì che la serie tornasse ai fasti di un tempo, sebbene l‘amore per i capitoli classici non sia mai tramontato.

Alcune settimane vi avevamo infatti riportato che qualcuno si era dilettato in un altro rifacimento del primo e storico Resident Evil, sebbene ora si sia andati oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, grazie a questa mod a cura di ‘beardsvcgaming’, i giocatori PC possono godere dei personaggi poligonali (e spigolosi) del gioco originale.

A dire il vero, si tratta di una mod nostalgica davvero molto affascinante, con tanto di effetti sonori dell’epoca, sebbene siamo certi che anche i giocatori più giovani l’apprezzeranno (pur forse non capendola pienamente).

Alcuni potrebbero chiedersi perché qualcuno dovrebbe giocare un demake di Resident Evil HD Remaster e non mettere mano alla versione originale del 1996.

Il motivo è semplice: la HD Remaster contiene contenuti che non sono presenti nella versione del ’96, oltre ad avere fondali prerenderizzati di qualità superiore, il che è un grande vantaggio.

Ad ogni modo, se vi va, potete scaricare questa interessante mod per nostalgici da questo indirizzo (poco sopra, trovare anche un video che vi suggeriamo di visionare).

Restando in tema, avete visto che i mitici attori della storica intro live action del primo RE sono tornati insieme per un progetto messo in piedi dai fan?