Resident Evil 7, upgrade per PS5 e Xbox Series X in arrivo?

Il Resident Evil Showcase di ieri sera ha riservato sorprese ma, a quanto pare, c’è chi si aspettava almeno un altro annuncio relativo a Resident Evil 7.

Come riporta l’insider Dusk Golem, sembrerebbe che Capcom stia lavorando segretamente anche ad un upgrade next-gen per il suo primo Resident Evil in soggettiva.

Non è la prima volta in cui sentiamo parlare di questo upgrade per cui è plausibile che, presto o tardi, lo vedremo arrivare, sebbene non sia chiaro quando, specie con Resident Evil Village in uscita il 7 maggio.

È possibile che la patch venga lanciata contestualmente al day one di Village, dal momento che Resident Evil 7 farà parte di uno speciale bundle proprio con il nuovo capitolo ma per ora si tratta di pura speculazione.

I know VR was in at some point, I don't know the current status. To do VR they need a consistent performance for motion sickness, I guess to see. There is other things that are 100% happening they for some reason didn't mention here though, like the RE7 Next-Gen patch though. https://t.co/1zNHti0k0x — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 21, 2021

«So che c’è stata la VR ad un certo punto, non so quale sia lo stato attuale», ha spiegato Dusk Golem a proposito di Resident Evil Village.

«Per fare la VR hanno bisogno di performance consistenti per via del motion sickness», ha aggiunto, suggerendo che, in assenza di prestazioni stabili, la modalità potrebbe essere stata semplicemente tagliata.

«Ci sono altre cose che succederanno al 100% ma che per qualche ragione non hanno menzionato qui, come la patch next-gen di Resident Evil 7».

Non è chiaro come mai Capcom stia tergiversando al riguardo ma non è da escludere che non volesse condensare troppi annunci in un singolo appuntamento e, magari, distogliere l’attenzione da Village.

Quel che è certo è che, almeno per il momento, la notizia è che lo studio giapponese sia tornato a guardare alla passata generazione, con il nuovo capitolo confermato anche per PS4 e Xbox One.

Ad ogni modo, il gioco è stato mostrato finora soltanto su PlayStation 5, e questo ci ha permesso di scoprire alcuni dettagli molto interessanti sulla grafica.