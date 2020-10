Resident Evil 7 giocato in terza persona è ancora più spaventoso

Resident Evil 7 ha rappresentato una grossa deviazione per la serie survival horror di Capcom al lancio del 2017.

Il gioco è stato infatti presentato in una visuale in prima persona in un momento in cui il franchise aveva smarrito la propria identità, ed era alla ricerca di una nuova che potesse piacere ai fan storici.

Quel capitolo, seguito dai remake di Resident Evil 2 e 3 in terza persona, è stato ampiamente promosso da critica e pubblico.

Ma in tanti si sono continuati a chiedere: come sarebbe stato Resident Evil 7, se avesse mantenuto l’impostazione tipica dell’IP in terza persona?

La risposta a questa domanda è contenuta nel video in alto, proveniente dal canale YouTube Residence of Evil.

La visuale in terza persona, con una camera dietro le spalle, è stata introdotta tramite una mod e rende alquanto bene l’idea di come sarebbe stato.

Come capita con questo genere di operazione, i movimenti sono un po’ legnosi ma perfettamente funzionanti, con transizioni alla prima dovute a script preordinati dal gioco, per cui se siete curiosi potete dargli un’occhiata voi stessi su PC.

L’impostazione in prima persona ha comunque soddisfatto Capcom, al punto che il prossimo Resident Evil Village la manterrà e porterà avanti la storia iniziata in Resident Evil 7.