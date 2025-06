Durante la scorsa notte abbiamo potuto assistere all'evento Capcom Spotlight, particolarmente atteso perché ci ha permesso di scoprire non solo nuovi dettagli su Resident Evil Requiem – che vi abbiamo già riassunto nella nostra notizia a tema – ma anche e soprattutto sul misterioso Pragmata.

La produzione sci-fi di casa Capcom, che fin dal suo reveal trailer era stata associata a produzioni come Death Stranding (che trovate su Amazon) per via di ambientazioni e atmosfera di gioco, è rimasta avvolta nel mistero fino a pochi giorni fa, quando durante uno State of Play abbiamo finalmente potuto avere un assaggio del gameplay.

Il Capcom Spotlight è servito per offrirci uno sguardo più approfondito, non solo per vedere il gameplay più da vicino, ma anche per scoprire i primi dettagli sull'effettiva trama della produzione (via DSOGaming).

In Pragmata prenderemo il controllo di Hugh Williams, membro di una squadra inviata a indagare su una infrastruttura lunare di cui si è perso il contatto: Hugh finirà per rimanere separato dal resto del suo team in seguito a un misterioso terremoto lunare, finendo per venire salvati da una ragazza androide di nome Diana.

Questi eventi ci porteranno a forgiare una curiosa alleanza: insieme alla nostra nuova amica, dovremo trovare il modo di fuggire dalla stazione lunare per poter tornare sulla Terra.

Per quanto riguarda invece il gameplay vero e proprio, Capcom ci anticipa che in Pragmata dovremo cercare di colpire il più possibile i punti deboli dei nemici, spezzando la loro armatura.

Ed è proprio qui che entra in gioco Diana: la ragazza androide possiede infatti poteri particolari che sono in grado di distruggere le armature nemiche, consentendoci così di finire i nemici molto più rapidamente.

Capcom anticipa inoltre che il gameplay non sarà solo puramente action: ci saranno anche diversi enigmi da risolvere, ma anche la possibilità di esplorare il mondo di gioco sfruttando le capacità dei due protagonisti.

Pragmata si preannuncia dunque una produzione molto ambiziosa e affascinante: ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Attualmente, non è stata fornita una data d'uscita più precisa.