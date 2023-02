Resident Evil 4 Remake, Capcom risponde a 80 domande sul gioco

Resident Evil 4 Remake sta arrivando e, come da settimane a questa parte, arrivano nuove informazioni sull’atteso titolo di Capcom.

Il remake, che potete prenotare su Amazon, ripropone infatti un videogioco leggendario, un vero capolavoro che ha rivoluzionato il genere degli action.

Una produzione così importante che, recentemente, gli stessi directo hanno affermato di essersi spaventati molto all’idea di dirigere i lavori, tanto da pensare di non voler fare addirittura Resident Evil 4 Remake.

Chissà che il motivo non sia che, a quanto pare, il titolo potrebbe avere delle differenze rispetto all’originale.

Nella copertura che Game Informer sta portando avanti in esclusiva da settimane, oggi tocca alle famose 80 domande a raffica ai due director.

Un format tipico della testata che, tra il serio e il faceto, scarica una raffica di domande ai responsabili di Resident Evil 4 Remake, Yasuhiro Ampo e Yoshiaki Hirabayashi.

Anche nelle domande più buffe, però, c’è modo di scoprire dettagli interessanti e cogliere indizi qua e là.

Sono tante le cose che, tra una risatina e l’altra, i due director si lasciano scappare riguardo il titolo.

Intanto è stato confermato il new game plus. Non che fosse effettivamente in discussione visto che era presente anche nell’originale, ma una conferma fa sempre piacere.

In più ci sarà anche la modalità fotografica. Anche qui niente di nuovo ma, considerato che fino a Resident Evil 3 Remake non era presente, anche questa è una piacevolissima conferma.

Inoltre i responsabili Capcom tornano a parlare del cane nella trappola per orsi, protagonista delle prime fasi di gioco dell’originale e in una specifica boss fight. Nonostante nei primi trailer di Resident Evil 4 Remake era stato mostrato come deceduto, pare che potrebbe essere possibile salvarlo e che sarà ancora più presente.

A questo proposito anche il pilota di elicotteri che tenta di salvare Leon nell’originale, per poi fare una bruttissima fine, sembra che possa apparire più volte nel corso dell’avventura.

In attesa di poterlo provare con mano, possiamo dire nel nostro piccolo che i due director possono iniziare a tirare qualche sospiro di sollievo, perché ciò che abbiamo visto finora è spettacolare.

A proposito di Capcom, invece, oggi è arrivato l’annuncio di un nuovo Devil May Cry. Non è esattamente quello che ci aspettavamo, ma fa comunque piacere.