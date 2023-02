Presto potremo provare gratis il nuovo gioco Capcom coi dinosauri

Exoprimal è un action game targato Capcom con tanto di dinosauri, ma che nulla c’entra col celebre Dino Crisis, il quale potrebbe ricevere a breve una beta gratuita giocabile.

I creatori di Resident Evil (il cui ultimo capitolo è su Amazon a prezzo davvero basso) stanno preparando un multiplayer cooperativo ambientato in un 2040 alternativo, in cui ondate di dinosauri appaiono dal nulla grazie a una IA nota come Leviathan.

Una pioggia di lucertoloni, che in molti hanno sperato potesse anticipare un nuovo Dino Crisis, ma che a quanto pare così non sarà (purtroppo per molti).

Ora, come riportato anche su ResetEra, Exoprimal sarebbe comparso all’interno del PlayStation Store, con file relativi a una beta aperta rilevati nel database della piattaforma Sony.

Sembra infatti che una open beta del gioco sia di fatto in arrivo, come riportato dall’account Twitter noto come ‘PSN Releases’, che si occupa di sondare il database del PlayStation Network anticipando così eventuali uscite digitali.

La comparsa di una beta legata a Exoprimal lascia quindi intendere che presto i giocatori PlayStation potranno testare con mano questo particolare multiplayer coi dinosauri.

Poco sotto, il tweet in questione.

Exoprimal Open Beta Test with id CUSA36597 released to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/rLc6J9ImVv — PSN releases (@psnrelease2) February 24, 2023

Nel nostro provato del gioco vi abbiamo raccontato che «Exoprimal non è di certo il gioco sui dinosauri che i fan di Capcom stavano attendendo, ma può senza dubbio conquistare coloro che amano gli sparatutto furiosi e caotici a squadre dove si spara a letteralmente qualunque cosa si muova su schermo. Di certo, dopo questa prima fase preliminare, possiamo dire che si tratta del classico gioco caciarone, immediato e senza troppi fronzoli, ma è tutta da verificare la sua tenuta sul medio-lungo periodo.»

Per consolarvi, nel caso quelli di Exoprimal non fossero i mostri preistorici che speravate di vedere, qualcuno ha riproposto la saga horror coi dinosauri di Capcom in Unreal Engine 5, ovviamente.

Ma non è tutto: la Casa di Mega Man sembra essersi ricordata dei 23 anni compiuti lo scorso anno da Dino Crisis, tanto da fargli gli auguri di compleanno.