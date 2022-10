Resident Evil 4 Remake si mostra di nuovo, aspettando lo showcase

Poche ore fa Capcom ha deciso di annunciare a sorpresa un nuovo evento dedicato a Resident Evil, confermando che ci saranno novità anche per quanto riguarda il remake di Resident Evil 4.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) vedrà infatti la luce il 24 marzo 2023 col suo carico di novità.

Durante lo showcase ci sarà spazio ovviamente anche per parlare più approfonditamente della Gold Edition di RE Village, sebbene al momento le informazioni in nostro possesso sono davvero scarse.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, il remake di Resident Evil 4 si mostra in alcuni brevi spezzoni in anteprima, apparsi in rete in queste ore.

In attesa che Capcom tenga quindi il nuovo showcase di Resident Evil che andrà live domani, di seguito potete trovare alcuni brevi spezzoni di gameplay del remake del quarto capitolo.

Come detto, si tratta di brevi frammenti di gioco (in attesa di materiale ben più lungo e interessante), quindi non aspettatevi molto: tuttavia, la maggior parte dei fan di Resident Evil 4 li apprezzerà senza alcun dubbio.

Da quello che è stato reso noto, questi spezzoni di gioco erano presenti nella versione giapponese del trailer di annuncio del RE Showcase.

بعض اللقطات الجديدة لـ Resident Evil 4 Remake

pic.twitter.com/GVQKA2VBdm — مـحمد | Weskęr (@Mhm9_) October 17, 2022

Ricordiamo che l’appuntamento per lo showcase dedicato a Resident Evil 4 Remake e Village Gold Edition è fissato alle ore 24.00 locali di giovedì 20 ottobre. Non perdete di vista le pagine di SpazioGames, per i consueti aggiornamenti in tempo reale.

Restando in tema, alcune settimane fa il producer del gioco Yoshiaki Hirabayashi ha confermato lo sviluppo della versione PS4 di RE4 Remake.

Ma non solo: per quanto riguarda invece le prime informazioni ufficiali su Resident Evil 9, ancora senza titolo ufficiale, gli sviluppatori potrebbero aver già confermato che il prossimo episodio non dovrebbe proseguire la saga della famiglia Winters.