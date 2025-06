Sony ha deciso di voler puntare fortemente al mercato dei giocatori competitivi, provando a imporre il suo marchio di fabbrica anche nei tornei e con un focus in particolar modo sui picchiaduro.

Dopo essersi già assicurata l'esclusività dei tornei EVO, probabilmente le competizioni più celebri e seguite per gli amanti del genere, nelle scorse ore Sony ha deciso di sorprendere gli appassionati con Project Defiant, il suo primo fighting stick disegnato intermanete in-house.

Il fighting stick è stato svelato brevemente durante lo scorso State of Play, con un affascinante teaser trailer che vi riproponiamo di seguito:

Sony sembra aver compreso che c'è un mercato di giocatori particolarmente esigente, a giudicare dal successo ottenuto da altri controller simili (che trovate su Amazon): Project Defiant cercherà dunque di rispondere a tutte le loro esigenze con un prodotto ufficiale prodotto direttamente dalla stessa PlayStation.

Sul PlayStation Blog ufficiale Sony ha confermato che sarà un controller con doppia connessione, utilizzabile cioè sia in modalità cablata che senza fili.

Il controller utilizza la classica manopola per i movimenti direzionali: Project Defiant ci permetterà di cambiare le porte per scegliere configurazioni quadrate, circolari e ottagonali, in base alle esigenze di ciascun giocatore.

Come ulteriori feature, Sony promette che il suo controller avrà una latenza estremamente bassa per i comandi, anche in modalità wireless.

Inoltre, con l'acquisto sarà inclusa una custodia per porterlo portare comodamente ai tornei o a casa dei vostri amici.

Al momento non è stata annunciata una data di lancio più specifica, ma Project Defiant sarà disponibile sul mercato nel corso del 2026.

Potrebbe essere il compagno di giochi per Marvel Tokon Fighting Souls, nuovo picchiaduro 4vs4 che sarà pubblicato proprio da PlayStation Studios nel corso del 2026.

Project Defiant è stato ovviamente solo uno dei tanti annunci proposti durante lo State of Play: se volete recuperarli tutti, vi rimando al nostro recap completo.