Resident Evil 4 Remake, la pistola di Leon nasconde un segreto nostalgico

Resident Evil 4 Remake ha vissuto il suo primo weekend ed ora i giocatori stanno spulciando il gioco, ma forse non si sono imbattuti nel segreto della pistola di Leon.

Mentre il lancio ha travolto il mondo videoludico (e potete farne parte su Amazon), i giocatori stanno iniziando a rivoltare il gioco come un calzino.

Intanto sono arrivate le prime, immancabili mod per PC, che hanno reso il gioco più bello da vedere di quanto già non sia.

Un bel modo per bilanciare il fatto che si tratta della versione più problematica al momento, con alcuni intoppi non facili da risolvere.

Ma forse i giocatori non si sono accorti del segreto che nasconde la pistola di Leon, il ferro con cui l’agente inizia la sua avventura di Resident Evil 4 Remake.

Un piccolo easter egg che viene direttamente da Resident Evil 2, collegando le vicende spagnole di Leon con quelle di Raccoon City.

Un dettaglio che è stato condiviso dall’account Twitter di PlayStation e di cui forse non vi siete accorti:

Resident Evil 2 fans will recognise that name on Leon's pistol… You'll just need to use photo mode to get in nice and close to see it pic.twitter.com/8Ppp26M2ee

— PlayStation UK (@PlayStationUK) March 28, 2023