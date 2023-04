Resident Evil 4 Remake, la nuova patch tira a lucido il gioco su console

Resident Evil 4 Remake non è sicuramente un titolo che non fa una bella impressione, ma dopo l’ultima patch migliora ancora su console.

Parola di Digital Foundry, che ha analizzato le versioni PS5 e Xbox Series X|S (che trovate su Amazon) per vedere come sono migliorate dopo l’ultimo aggiornamento.

Non che ne abbia avuto mai bisogno, visto le vendite che sta totalizzando che arrivano a cifre davvero da record.

Un remake che ha dato davvero ai fan ciò che speravano, anche le scene più iconiche che, alla fine, sono sopravvissute alla selezione di Capcom per un soffio.

Resident Evil 4 Remake è un titolo che fa anche dell’estetica uno dei suoi punti forti, e dopo l’ultima patch lo fa ancora di più.

Digital Foundry ha analizzato la patch 1.004, per scoprire quali sono le novità dal punto di vista tecnico per le versioni console.

Al lancio del gioco non sono mancati alcuni problemi tecnici ma, dopo varie patch e aggiornamenti, Capcom è riuscita a mettere a posto tutto quello che non andava.

Digital Foundry ha spiegato che il recente aggiornamento 1.004 di Resident Evil 4 ha ulteriormente perfezionato il gioco, risolvendo diversi problemi di prestazioni su PC e console. Non tutte queste correzioni sono state applicate allo stesso modo su tutte le piattaforme, visto che la nitidezza complessiva dell’immagine risulta migliore su PS5 rispetto alle console Xbox Series X|S.

«RE Village aveva un’immagine più pulita su console rispetto al remake di RE4», commenta Digital Foundry, che approfondisce:

«Tutto sommato, Resident Evil 4 è sostanzialmente migliorato rispetto alla versione di lancio, ma ci sono molte aree che richiedono ancora attenzione. I capelli basati su ciocche sembrano ancora stranamente peggiori dei capelli predefiniti; il ray tracing è piuttosto limitato e a bassa risoluzione, mentre ci sono una vasta gamma di opzioni visive da utilizzare su console premium. Detto questo, il gioco è stato migliorato rispetto al codice di lancio e i problemi chiave del gioco sono stati almeno parzialmente risolti.»

Per la gioia dei fan, gli stessi che venerano anche le munizioni del titolo, che devono ringraziare Capcom e la volontà di supportare il titolo.



Intanto, per chi sta giocando incessantemente, sappiate che c’è un trucco per ottenere milioni di pesetas in un attimo.