Resident Evil 4 Remake, un fan ne omaggia… le munizioni

Resident Evil 4 Remake è uscito da pochi giorni, sebbene i fan del titolo Capcom hanno già iniziato a omaggiarlo nei modi più disparati.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è stato rilasciato a fine marzo, ma a quanto pare è già il momento di chicche e curiosità.

Mentre qualche giocatore continua a discutere di dettagli specifici del gioco, altri sono attualmente indaffarati a dare vita a creazioni davvero niente male.

Come riportato su Reddit, infatti, un fan particolarmente appassionato di Resident Evil 4 ha deciso di ricrearne dal vivo le munizioni, in una maniera realmente sorprendente.

Il bravissimo MeLoTaloDeUnCalo si è infatti dedicato a ricreare dal vivo le classiche munizioni che è possibile trovare durante l’avventura di Leon S. Kennedy.

Repliche pressoché perfette delle armi del gioco – dalla pistola, passando alla mitraglietta, fino al fucile a pompa e alla letale Magnum – sono infatti state ricreate sin nei minimi particolari.

Poco sotto, potete ammirare il sorprendente risultato finale.

Prima che ce lo chiediate, no, nessuna di queste munizioni è attualmente in vendita (men che meno immaginiamo che le cartucce siano realmente funzionanti).

Restando in tema, i fan del gioco Capcom non sono affatto contenti dell’inclusione delle microtransazioni nel titolo, il tutto dopo l’arrivo del DLC Mercenari.

Ma non solo, visto che pochi giorni fa un datamine avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake: un nuovo DLC gratis potrebbe quindi essere in arrivo.

Infine, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo.»