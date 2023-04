Resident Evil 4 Remake, c’è un trucco segreto per guadagnare milioni di pesetas

Resident Evil 4 Remake è uscito da pochi giorni, sebbene a quanto pare i fan del titolo Capcom continuano a scovare trucchi di vario genere.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è stato rilasciato a marzo, ma a quanto pare è il momento di continuare a parlarne con alcune curiosità davvero interessanti.

Di recente, un giocatore ha scovato un trucco per battere uno dei boss di Resident Evil 4 Remake in appena un secondo, nel vero senso del termine.

Ora, come riportato anche da PC Games N, c’è un modo segreto per ottenere subito armi e potenziamenti, grazie a danaro potenzialmente infinito.

Attenzione: da ora seguono spoiler sull’avventura di Leon S. Kennedy. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Siete arrivati al castello di Salazar e siete senza soldi? Le cose si mettono male. In realtà, esiste un metodo segreto per ottenere le migliori armi, potenziamenti e kit senza dover elemosinare pesetas.

Grazie a un ingegnoso exploit nel sistema di compravendita del gioco, è possibile guadagnare milioni in contanti senza troppa fatica.

L’unico inconveniente, è che il trucco funziona solo per il “new game plus”, ma se state pensando di affrontare la difficilissima modalità professionista, è comunque un metodo sicuro per ottenere tutte le armi e i potenziamenti migliori fin da subito.

Per prima cosa, è necessario giocare in modalità assistita e arrivare al Mercante finale, poco prima del combattimento con il boss Saddler. Quando parlate con il mercante per l’ultima volta, dovete vendere letteralmente tutto ciò che possedete: armi, tesori, oggetti di salute: tutto deve sparire.

Questo dovrebbe fornirvi un buon capitale d’investimento, e qui entra in gioco il trucco. Innanzitutto, acquistate un lanciarazzi per poter sparare a Saddler. Altrimenti, nella modalità assistita, avrete notato che potete acquistare e conservare tutti gli spray di pronto soccorso che volete e che costano la modica cifra di 3000 pesetas l’uno.

Ecco cosa fare: investite tutti i vostri soldi in spray di pronto soccorso e, una volta riempita la valigetta, riponeteli nel magazzino e ricominciate dall’inizio. In una partita tipica, dovreste essere in grado di accumulare circa 400 dollari.

Uccidete Saddler, finite il gioco e ricominciate quindi da capo a livello professionale. Una volta superata la sezione iniziale della casetta del cacciatore, c’è un mercante segreto, nascosto proprio dietro di voi dopo che Leon è saltato fuori dalla finestra. Andate a parlargli e vendetegli tutti i vostri spray di pronto soccorso.

Come si fa a guadagnare, vi chiederete? A livello professionale gli spray di pronto soccorso valgono 10mila pesetas, più del triplo del denaro speso inizialmente.

Così facendo, alla fine del procedimenti dovreste avere circa 4 milioni di pesetas e abbastanza denaro per comprare e potenziare tutto ciò che volete. Inoltre, nella modalità professionista, tutte le armi e i potenziamenti sono acquistabili fin dall’inizio. E il gioco è fatto.

Restando in tema, date un’occhiata alle nostre guide e ai nostri consigli per Resident Evil 4 Remake, il grande ritorno di Leon S. Kennedy firmato da Capcom.

Nella recensione di SpazioGames.it, il nostro Domenico Musicò ha invece premiato il lavoro svolto da Capcom, evidenziando come il Remake doti Resident Evil 4 del suo vestito migliore, permettendo a fan vecchi e nuovi di godersi un’avventura che ha segnato indubbiamente un prima e un dopo.